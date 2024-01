Scelta Brando a Uomini e Donne, chi è tra Beatriz e Raffaella?/ Un gesto importante scatena i pronostici

Chi è la scelta di Brando a Uomini e Donne tra Beatriz e Raffaella?

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 31 gennaio 2024 potrebbe arrivare la scelta di Brando Ephrikian. Il percorso del tronista è ormai arrivato alla fine, cosa confermata da lui stesso nel corso della registrazione che si è tenuta ieri, 30 gennaio, durante la quale Brando ha annunciato che le prossime sarebbero state le sue ultime esterne. Un annuncio che, come vuole la tradizione, sta a significare che il tronista è pronto ad annunciare la sua scelta.

D’altronde da settimane il suo percorso a Uomini e Donne è concentrato su due corteggiatrici: Beatriz e Raffaella. Due ragazze molto diverse ma con caratteri ben decisi, che hanno fatto spesso correre il tronista dietro le quinte per riportarle in studio.

Brando sceglie Beatriz o Raffaella? Gli ultimi indizi

Come sempre accade quando si parla di scelta, non mancano i pronostici del caso. In molti scommettono che Brando sceglierà Beatriz, per la quale, a dire di tanti, ha mostrato una preferenza sin da subito. Per altri invece è Raffaella ad aver alla fine conquistato il suo cuore. La corteggiatrice campana si è fatta spazio in studio, attirando l’attenzione di Brando.

E un ultimo indizio sarebbe arrivato proprio nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 30 gennaio, durante la quale Brando e Raffaella sono apparsi molto vicini al punto da scambiarsi un nuovo e appassionato bacio. Nessuna esterna c’è stata invece con Beatriz: Brando l’aveva organizzata con tanto di regalo per lei, ma la corteggiatrice non si è presentata. Un gesto che potrebbe averle fatto perdere terreno prezioso nei confronti del tronista.











