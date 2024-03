Scelta Brando a Uomini e Donne: in arrivo un no?/ Beatriz e Raffaella Scuotto stufe di aspettare

Scelta Brando a Uomini e donne: oggi l’annuncio?

Oggi, lunedì 11 marzo, Brando torna nello studio di Uomini e Donne per una nuova registrazione come annuncia Lorenzo Pugnaloni. Quella di oggi potrebbe essere l’ultima registrazione del tronista che, da settembre, sta cercando la ragazza giusta con cui lasciare la trasmissione e vivere una storia d’amore. Da mesi, ormai, sta uscendo solo con Beatriz e Raffaella Scuotto, ma finora, non è ancora riuscito a fare una scelta. Brando, infatti, ha ammesso che, essendo molto giovane e non avendo avuto molte storie importanti, spesso non sa come comportarsi non riuscendo ad avere quell’input necessario per scegliere.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 11 marzo 2024/ Nuovo amore per Gemma Galgani?

Pur provando un forte interesse sia per Beatriz che per Raffaella, ha ancora tanti dubbi al punto che, nell’ultima registrazione, nonostante fosse tutto pronto per la scelta, ha fatto saltare tutto all’ultimo momento chiedendo ancora del tempo. Brando, dunque, oggi tornerà in studio per annunciare la scelta?

Brando lascia lo studio di Uomini e Donne/ Duro sfogo contro Beatriz, poi raggiunge Raffaella

Scelta Brando a Uomini e Donne: il rischio di un no

Nella scorsa registrazione, dopo aver deciso di non scegliere più, Brando aveva chiesto a Maria De Filippi e alla redazione di Uomini e Donne la possibilità di poter trascorrere una giornata intera con Beatriz e una con Raffaella in modo da poterle vivere con più continuità e arrivare così ad una scelta più consapevole. Oggi, dunque, Brando potrebbe tornare in studio annunciando di essere pronto per la scelta che potrebbe così essere registrata domani, giorno di una nuova registrazione oppure arrivare in studio già con l’intenzione di scegliere.

Francesco e Sabrina, Uomini e Donne/ Lei non esce dal programma, lui chiude

Diversamente da Cristian Forti che ha scelto Valentina Pesaresi in esterna tornando in studio già in coppia, Brando dovrebbe optare per una classica scelta in studio. Andrà davvero così o il tronista troverà il modo di sorprendere tutti?











© RIPRODUZIONE RISERVATA