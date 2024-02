Scelta Brando a Uomini e Donne: oggi annunciata la data?/ Beatriz resta la favorita ma Raffaella incombe

Scelta Brando a Uomini e Donne: data annunciata nella nuova registrazione?

Quando sarà registrata la scelta di Brando a Uomini e Donne? E’ questa la domanda che dilaga sul web e a cui, per il momento, non c’è ancora una risposta. Come ha svelato Lorenzo Pugnaloni nelle anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 19 febbraio, Brando non ha ancora svelato la data della scelta spiegando di volersi godere le ultime esterne sia con Beatriz che con Raffaella. Entrambe le corteggiatrici hanno più volte chiesto a Brando di accorciare i tempi e di scegliere il prima possibile, ma quel momento non è ancora arrivato. Tuttavia, Brando, nella registrazione del 20 febbraio, potrebbe finalmente sciogliere gli ultimi dubbi.

La scelta di Brando, dunque, potrebbe essere registrata nelle registrazioni della prossima settimana. Nella registrazione odierna, dunque, Brando svelerà ufficialmente la data?

Brando tra Beatriz e Raffaella: chi è la favorita

Tra Beatriz e Raffaella, il web è sicuro che la scelta di Brando sarà Beatriz. Quest’ultima, a Uomini e Donne, nonostante le continue discussioni con Tina Cipollari, può contare sul sostegno di Maria De Filippi che, nel corso della puntata del 20 febbraio, ha esortato la bionda opinionista a non provocare la corteggiatrice. “Continuando a provocarla non fai un favore a Brando, perché lui non riesce a vedere la vera Beatriz qua in studio. Lei poi si impunta con te”, le parole della conduttrice.

Nonostante la maggior parte dei fan punti tutto su Beatriz come scelta di Brando, sono tantissimi gli utenti convinti che la scelta di Brando debba essere invece Raffaella che sembrerebbe più affine a Brando caratterialmente.











