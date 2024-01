Scelta Brando a Uomini e Donne: quando ci sarà?/ Lui annuncia: “A breve, ultime scelte”

Scelta Brando a Uomini e Donne: il tronista quasi pronto all’annuncio

Non solo il trono di Ida Platano nella nuova registrazione di Uomini e Donne. Protagonista della registrazione del 30 gennaio, come svela Lorenzo Pugnaloni, è stato Brando la cui scelta è attesissima. Il tronista sta cercando la donna della sua vita da settembre e ad oggi si sta dividendo tra Beatriz e Raffaella. Le due ragazza sono ormai impazienti di scoprire il nome della scelta e, seppur con fatica, gli stanno lasciando il tempo di sciogliere gli ultimi dubbi. Tuttavia, l’attesa sta per termina e a breve, Brando seguirà le orme di Cristian Forti annunciando la sua scelta.

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nel corso della registrazione del 30 gennaio, infatti, Brando, pur senza svelare la data, ha fatto intuire che quel momento sta per arrivare avendo parlato di ultime esterne con Raffaella e Beatriz, ma cos’è successo con le due corteggiatrici nella nuova registrazione?

Brando: bacio con Raffaella e sorpresa per Beatriz che non si presenta in esterna

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Beatriz non si è presentata in esterna organizzata da Brando che le aveva anche preso un regalo. Beatriz, poi, si presenta in studio, ma Brando decide di non sedersi al centro restando sul trono e dando il via ad una discussione. Esterna totalmente diversa, invece, con Raffaella. Lui le ha organizzato un’esterna in una casetta di legno e tra i due c’è stato anche un bacio.

Esterna bella ed emozionante e in studio Raffaella dice che Beatriz ha fatto bene a non presentarsi in esterna sperando che in questo modo Brando capisca come si sente lei quando fa tutto per Beatriz.

