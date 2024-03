Scelta Brando e Raffaella Scuotto a Uomini e Donne/ Domani in onda la puntata: lei sui social…

Scelta Brando e Raffaella Scuotto a Uomini e Donne

L’attesa sta per terminare. Martedì 26 marzo 2024, salvo cambiamenti dell’ultima ora, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, andrà finalmente in onda la puntata della scelta di Brando. Una puntata registrata circa due settimane fa e che il pubblico aspettare di vedere da tempo. Dopo mesi sul trono, dunque, domani si concluderà ufficialmente il percorso del tronista che ha scelto Raffaella Scuotto ricevendo un sì come riposta. Tra i due è così iniziata la storia d’amore che, per il momento, stanno vivendo lontano dai social. Fino a quando non andrà in onda la puntata della scelta, infatti, Brando non può utilizzare i social.

Finora, le uniche foto del tronista post scelta sono quelle pubblicate dal padre che ha anche augurato alla nuova coppia tanta felicità. Discorso diverso, invece, per Raffaella, che è tornata sui social poche ore dopo la registrazione della scelta.

Raffaella Scuotto felice sui social

Pur non avendo fornito alcun dettaglio sulla scelta di Brando e sull’inizio della storia, Raffaella Scuotto, sui social, si mostra serena, felice e sorridente insieme alla famiglia e agli amici. Semplici momenti di vita quotidiana quelli che sta condividendo Raffaella che sembrerebbe essere lontana da Brando. La Scuotto, infatti, è a Napoli, nella sua città.

Non è da escludere, tuttavia, che i due abbiano trascorso i primi giorni insieme per poi tornare alle rispettive vite in attesa di capisce come gestire la distanza. I fan, tuttavia, non vedono l’ora di vedere non solo la puntata della scelta, ma anche la prima foto ufficiale di coppia.











