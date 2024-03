Scelta Brando e Raffaella Scuotto a Uomini e Donne/ Lei felice ma niente foto di coppia: ecco perché

Scelta Brando e Raffaella Scuotto a Uomini e donne: sale l’attesa per la puntata

La scelta di Brando è stata una delle più attese delle ultime stagioni di Uomini e Donne. Sul trono sin dalla prima puntata dell’attuale stagione, Brando ha impiegato sei mesi per riuscire a scegliere la ragazza con cui lasciare lo studio. Come è noto e come ha anticipato Lorenzo Pugnaloni, alla fine, la scelta è ricaduta su Raffaella Scuotto che gli ha detto sì. Una scelta inaspettata quella di Brando che, attraverso i suoi atteggiamenti, aveva fatto pensare che la sua scelta sarebbe stata Beatriz. Anche Raffaella era convinta di non essere la scelta e che, qualora Brando l’avesse comunque scelta, l’avrebbe fatto solo razionalmente. E, invece, il tronista, nello sceglierla, le ha detto: “Ti scelgo con il cuore e non con la testa”.

Parole che hanno dato il via ad una storia d’amore di cui il pubblico, attualmente, non sa nulla. Dopo la scelta è arrivata la reazione del padre di Brando, ma i fan aspettano con ansia non solo la messa in onda della puntata, ma anche la prima foto di coppia.

Scelta Brando e Raffaella Scuotto: ecco perché non ci sono foto di coppia

Dopo la registrazione della scelta a Uomini e Donne, Raffaella Scuotto ha ricominciato ad utilizzare i social. L’ex corteggiatrice si mostra sempre serena, felice e sorridente accanto alla propria famiglia e agli amici. Raffaella, infatti, sta mostrando la propria quotidianità ai followers che, nel frattempo, aspettano l’arrivo di Brando sui social.

Il tronista, infatti, non ha ancora ricominciato ad utilizzare i social e il suo profilo Instagram è ancora privato. Il motivo? Deve aspettare la messa in onda della puntata della scelta. Solo in quel momento, Brando e Raffaella potranno pubblicare anche la prima foto insieme.











