SCELTA BRANDO E RAFFAELLA SCUOTTO A UOMINI E DONNE/ Lui: “Sei mia”. Lei: “Mi sono innamorata di te”

Scelta Brando e Raffaella Scuotto: le prime parole d’amore

Post scelta emozionante quello tra Brando e Raffaella Scuotto che, in camerino, si scambiano subito il numero di telefono dopo una telefonata alla mamma di lei che ammette di essere stata in ansia per tutto il tempo. Brando, poi, aspetta Raffaella sul terrazzo degli studi dove, attraverso un filmato, le spiega cosa è lei per lui. “Tu per me sei comprensione perché mi hai sempre capito, sei casa e ho voglia di divertirmi con te”, dice Brando che poi le svela di aver sentito qualcosa cambiare dopo l’esterna fatta a Napoli. “Mi sono frenata con te”, dice poi Raffaella che ammette di non essere riuscita a dirgli tante cose.

“Tipo?”, chiede Brando ed emozionata, Raffaella risponde – “Mi sono innamorata di te“. Tra baci, abbraccia e tante emozioni, Brando conclude: “Sei mia” e Raffaella risponde – “Non vedevo l’ora” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Scelta Brando e Raffaella Scuotto: cos’è successo dopo Uomini e Donne

Brando e Raffaella Scuotto formano ufficialmente una nuova coppia di Uomini e Donne. Dopo mesi di esterne, lacrime, discussioni e baci, Brando ha concluso il proprio percorso scegliendo Raffaella, la ragazza che, inizialmente, aveva pensato di eliminare e a cui si è legato puntata dopo puntata. “Non sei la mia scelta razionale, ma la mia scelta di cuore”: queste le parole che Brando ha scelto per annunciare la propria decisione e per rassicurare Raffaella che si è sempre sentita una seconda scelta. Di fronte alle parole del tronista, Raffaella si è sciolta tuffandosi totalmente tra le braccia del suo fidanzato.

In studio, entrambi hanno ringraziato tutta la famiglia di Uomini e Donne cominciando ad avere delle piccole attenzioni l’una nei confronti dell’altro. Raffaella ha tolto tutti i petali rossi che ancora erano presenti tra i capelli di Brando e quest’ultimo ha sistemato la scollatura del vestito di lei. “Ora posso farlo”, ha commentato sorridendo. A regalare le prime foto post scelta, tuttavia, sono stati la redazione di Uomini e Donne e la mamma di Raffaella.

Brando e Raffaella insieme dopo la scelta: la foto pubblicata dalla mamma di lei

Se la redazione di Uomini e Donne, sulla pagina Instagram del programma, ha regalato ai fan il primo selfie di coppia di Brando e Raffaella, la mamma dell’ex corteggiatrice ha condiviso una foto inedita dei due scattata, probabilmente, a casa di Brando mentre andava in onda la scelta. Raffaella, infatti, nelle scorse ore, aveva annunciato la partenza, senza svelare la destinazione, pubblicando una sua foto con diverse valigie.

A distanza di diverse ore dalla messa in onda della puntata della scelta, poi, Raffaella ha pubblicato un video in cui è a letto con Brando scrivendo “Cose che Brando odia, i piedi freddi” scatenando l’entusiasmo dei fan che non vedevano l’ora di vederli sereni e innamorati nella vita di tutti i giorni.

