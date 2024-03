Scelta Brando tra Beatriz e Raffaella a Uomini e Donne/ Arriva il gesto del padre di lui

Scelta Brando a Uomini e Donne tra Beatriz e Raffaella: attesa per la messa in onda della puntata

Grande attesa per la messa in onda della puntata di Uomini e Donne dedicata alla scelta di Brando e che, salvo cambiamenti dell’ultima ora, sarà trasmessa lunedì 25 marzo. Come è noto, la scelta è stata registrata e Lorenzo Pugnaloni ha anche svelato tutte le anticipazioni. La scelta di Brando è stata Raffaella Scuotto che ha risposto sì. Sui social, però, nessuna foto della coppia che potrà farsi vedere insieme solo dopo la messa in onda della puntata. Raffaella, tuttavia, è già tornata ad usare i social mostrandosi serena e sorridente insieme agli amici e alla famiglia.

Mario Verona, Uomini e Donne/ Nuova dama per lui, Tina non gradisce e Maria sbotta: "Vai a farti un giro"

Brando, invece, ha ancora il profilo privato e, per ora, non può ancora utilizzare i social dovendo aspettare la messa in onda della puntata. Nel frattempo, tuttavia, a scatenare l’entusiasmo dei fan è stato il padre di Brando.

Il gesto del padre di Brando dopo la scelta a Uomini e Donne

Subito dopo la registrazione della scelta di Brando a Uomini e Donne e la diffusione delle anticipazioni da parte di Lorenzo Pugnaloni, il padre di Brando ha pubblicato una foto tra le storie del proprio profilo Instagram mostrando la propria gioia per la scelta fatta dal figlio.

Gemma Galgani e Claudio, Uomini e Donne/ "È stata aggressiva". Tina e Gianni sbottano

“Vi auguro tutta la felicità del mondo”, ha scritto il padre a corredo di una foto di Brando e Raffaella e taggando i profili Instagram di entrambi. La scelta di Raffaella, dunque, è stata piacevolmente accolta dalla famiglia del tronista. A breve, dunque, arriveranno anche le presentazioni ufficiali?











© RIPRODUZIONE RISERVATA