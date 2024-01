Scelta Cristian Forti a Uomini e Donne, chi è?/ Il tronista pazzo di Virginia e Valentina ma…

Scelta Cristian Forti a Uomini e Donne: chi ha conquistato il tronista

Chi è la scelta di Cristian Forti a Uomini e Donne? Dopo le anticipazioni della registrazione che ha svelato il nome della scelta del tronista, è arrivato il momento di guardare l’epilogo del trono di Cristian che, dallo scorso agosto, sta cercando l’amore della sua vita. Negli ultimi mesi, dopo aver conosciuto diverse corteggiatrici, Cristian ha scelto di portare avanti solo la conoscenza con Virginia e Valentina. Il percorso, però, non è stato affatto tranquillo per il tronista che, più volte, ha dovuto fare i conti con le durissime reazioni delle sue corteggiatrici. Più volte, infatti, sia Valentina che Virginia hanno lasciato lo studio per poi tornare in trasmissione.

Tra le due, però, è Virginia quella con cui Cristian ha avuto un rapporto conflittuale. Virginia, dopo l’ennesima discussione con Cristian, nella scorsa puntata è andata vita scegliendo di non tornare e portando così Cristian a scegliere Valentina.

Le parole di Cristian Forti prima della scelta a Uomini e Donne

Prima della fatidica scelta, Cristian Forti si è raccontato sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne: “Non saprei cosa regalare alle mie corteggiatrici, dovrei scavare un po’ di più. Però da loro so bene cosa vorrei: che non si eliminassero più e rimanessero fino alla fine”, le parole di Cristian che sperava in un ripensamento di Virginia.

E sulla scelta, il tronista aveva detto: “Mi auguro di stare tanto tempo e bene con la ragazza che sceglierò. Vorrei laurearmi in teoria l’anno che verrà sarà quello della mia laurea”.











