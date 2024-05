Scelta Daniele Paudice a Uomini e Donne: arriva l’annuncio della data/ La reazione di Marika e Gaia

Scelta Daniele Paudice a Uomini e Donne: l’annuncio del tronista

La scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne è alle porte: il tronista, infatti, sta per concludere il proprio percorso scegliendo la donna della sua vita tra Gaia e Marika. Daniele è arrivato sul trono dopo la scelta di Cristian Forti e Valentina Pesaresi condividendo il trono, per un periodo, con Brando che ha poi scelto Raffaella Scuotto e con Ida Platano assistendo, così, all’addio della tronista alla trasmissione senza scelta. Scelta che, invece, ha deciso di fare con consapevolezza scegliendo tra le due ragazze che, più di tutte, l’hanno colpito.

Daniele, sin dal primo giorno in cui si è accomodato sul trono, ha spiegato di non aver voglia di perdere tempo eliminando subito le ragazze a cui non era interessato. Dopo aver eliminato un forte numero di corteggiatrici, Daniele si è così concentrato su Marika e Gaia.

Scelta Daniele Paudice a Uomini e Donne: l’annuncio in studio

La scelta di Daniela Paudice a Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni di Lorenao Pugnaloni, è stata già registrata, ma la puntata non è ancora andata in onda. Nelle ultime puntate della stagione di Uomini e Donne in onda questa settimana, Daniele annuncerà la decisione di scegliere spiazzando Gaia e Marika che, però, reagiranno positivamente non vedendo l’ora di concludere il percorso da corteggiatrici.

Per Gaia e Marika, dunque, saranno le ultime esterne con Daniele prima della fatidica scelta con cui si concluderà ufficialmente la stagione del trono classico che ha regalato emozioni e sorprese al pubblico con gli uomini, ma non con le troniste. Dopo l’abbandono di Manuela Carriero all’inizio della stagione, infatti, è arrivato quello di Ida.











