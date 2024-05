Scelta Daniele Paudice a Uomini e Donne: chi è tra Gaia e Marika?/ Il web tifa per la Gigli ma…

Scelta Daniele Paudice a Uomini e Donne tra Gaia e Marika

La scelta di Daniele Paudice è al centro della registrazione di Uomini e Donne in programma oggi, lunedì 6 maggio 2024. Il tronista, giunto in trasmissione pochi mesi fa, nel corso dell’ultima registrazione della stagione, sceglierà la donna con cui lasciare il programma cominciando una storia d’amore lontano dalle telecamere tra Gaia e Marika. Entrambe le corteggiatrici, seppur molto diverse tra loro, sono riuscite a conquistare le attenzioni del tronista che, oggi, farà la sua scelta. Schietto e diretto sin dal primo incontro con le sue corteggiatrici, Daniele è stato molto sincero anche con Gaia e Marika ammettendo di avere un approccio più dolce con la prima per il suo essere mamma e di sentirsi più leggero con Marika.

Sia con Gaia che con Marika è anche arrivato il bacio e, nonostante la convinzione della Gigli di non piacergli abbastanza, Daniele ha sempre dichiarato di essere fortemente attratto da entrambe ma di avere un atteggiamento diverso proprio per le diverse esperienze di vita delle ragazze. Tra le due, dunque, chi sarà la scelta?

Scelta Daniele Paudice a Uomini e Donne: per il web la Gigli è la favorita

Nonostante l’evidente attrazione fisica per Marika che ha portato Daniele Paudice a baciarla dopo poche esterne, per il popolo del web, la scelta del tronista di Uomini e Donne sarà Gaia Gigli. Quest’ultima, per l’evidente bellezza, è piaciuta subito a Daniele il quale, però, le ha rimproverato un atteggiamento abbastanza pesante nel corso delle ultime settimane esortandola ad essere più leggera. Per l’accortezza che ha sempre dimostrato a Gaia, il popolo del web è sicuro che sarà proprio quest’ultima la scelta, ma la sorpresa non è da escludere.

Sono diversi, infatti, gli utenti convinti che, a sorpresa, Daniele possa scegliere Marika che, contrariamente a Gaia, è convinta di piacergli solo fisicamente. Difficile, dunque, fare un pronostico su chi sarà la scelta di Daniele: non ci resta che aspettare le anticipazioni.











