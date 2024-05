Scelta Daniele Paudice e Gaia Gigli a Uomini e Donne/ La reazione di Marika e quando va in onda

Scelta Daniele Paudice e Gaia Gigli a Uomini e Donne: la reazione di Marika

La scelta di Daniele Paudice e Gaia Gigli è stata al centro della registrazione di Uomini e Donne del 6 maggio 2024. E’ stata l’ultima registrazione della stagione durante la quale non sono mancati i colpi di scena come il ritorno in studio di Ida Platano e Mario Cusitore per l’ultimo confronto in studio. L’ultima registrazione della stagione, tuttavia, è stata in gran parte dedicata alla scelta di Daniele che, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si è emozionato rivedendo i momenti più belli con Gaia Gigli, la corteggiatrice che ha poi scelto e con cui ha lasciato ufficialmente il programma.

Chi, invece, è rimasta delusa è stata Marika la cui reazione, tuttavia, è stata elegante. Come riporta Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, infatti, marika ha spiegato di aspettarsi tale epilogo per poi augurare il meglio a Daniele a cui ha detto di aver fatto bene a scegliere con il cuore per poi alzarsi e andare via.

Scelta Daniele Paudice e Gaia Gigli a Uomini e Donne: ecco quando va in onda la puntata

La scelta di Daniele Paudice e Gaia Gigli è avvenuta durante l’ultima registrazione della stagione di Uomini e Donne e ciò vuol dire che dovranno trascorrere diverse settimane prima che vada in onda la puntata. La registrazione della scelta è quella che chiuderà ufficialmente l’attuale stagione del dating show di canale 5 e, di conseguenza, la puntata in questione andrà in onda a fine maggio.

Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni, l’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne dovrebbe andare in onda venerdì 24 maggio. Di conseguenza, la scelta di Daniele e Gaia dovrebbe andare in onda proprio il 24 maggio o qualche giorno prima. In ogni caso, sarà necessario aspettare la fine del mese.

