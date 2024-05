Scelta Daniele Paudice tra Gaia e Marika a Uomini e Donne/ Il tronista si sbilancia: cosa ha detto

Scelta Daniele Paudice a Uomini e Donne: annunciata la data

Dopo la scelta di Brando che sta vivendo una bellissima storia d’amore con Raffaella Scuotto, l’ultima scelta della stagione di Uomini e Donne sarà quella di Daniele Paudice. Con Ida Platano prossima ad abbandonare il trono dopo la scoperta della verità sulla segnalazione riguardante Mario Cusitore, l’unico tronista rimasto in trasmissione è proprio Daniele. Nonostante il suo percorso sia iniziato da pochi mesi, l’imminente conclusione della stagione spinge Daniele a fare una scelta tra le due corteggiatrici rimaste ovvero Gaia e Marika.

Bellissima, ma molto diverse tra loro, sia Gaia che Marika sono riuscite a conquistare le attenzioni del tronista che, in un video pubblicato su Wittytv, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni a pochi giorni dalla fatidica scelta. “Con Gaia ho avuto un’esterna che mi è piaciuta molto. Con lei sono molto protettivo. Con Marika sono più spensierato, più alla giornata. Diciamo così”, le parole di Daniele.

Scelta Daniele Paudice a Uomini e Donne: per il web sarà Gaia

Il trono di Daniele Paudice è prossimo all’epilogo, ma chi sarà la scelta del tronista di Uomini e Donne? Da una parte c’è Gaia, convinta di non piacere davvero a Daniele e, dall’altra, c’è Marika, sicura di piacergli solo fisicamente. Daniele, come ha ammesso lui stesso, ha un atteggiamento diverso con le sue corteggiatrici dovuto anche al diverso vissuto di entrambe: con Gaia che è mamma di un bambino, Daniele cerca di essere più protettivo mentre con Marika vive il tutto con più spensieratezza.

Per il web, tuttavia, la scelta di Daniele sarà proprio Gaia: il tronista, sin dalla prima esterna, ha sottolineato di apprezzare Gaia non solo fisicamente, ma anche caratterialmente spiegando di non avere alcun problema nel relazionarsi con una ragazza che è già mamma. Sarà, dunque, proprio Gaia la scelta di Daniele? Lo scopriremo nell’ultima registrazione di Uomini e Donne in programma il 6 maggio.

