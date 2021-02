Scelta Davide Donadei, Uomini e Donne/ Quando va in onda? Chiara Rabbi…

Quando va in onda la scelta di Davide Donadei? La puntata del momento fatidico del tronista di Uomini e Donne è stata registrata lo scorso 27 gennaio, ma non è stata ancora trasmessa. L’attesa, però, sta per finire. Ad annunciare la data della messa in onda della puntata della scelta è la redazione del programma di Maria De Filippi che, con un messaggio trasmesso nel corso della puntata del 9 febbraio dedicata a Gemma Galgani e alla sua storia, ormai finita, con Maurizio Guerci, ha svelato che mercoledì 10 febbraio sarà trasmessa la scelta di Davide Donadei. Dopo cinque mesi di esterne, baci, abbracci, discussioni e grandi emozioni, il percorso del 25enne sta per terminare. L’annuncio della redazione ha scatenato l’entusiasmo dei fans che speravano di vederla in onda già oggi.

SCELTA DAVIDE DONADEI: LE LACRIME DI CHIARA E BEATRICE

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, Davide Donadei ha annunciato di avere la scelta spiegando di aver deciso il nome esclusivamente per se stesso. Quello che andrà in onda domani sarà difficile per Davide che, in cinque mesi, si è legato tantissimo sia a Chiara Rabbi che a Beatrice Buonocore. Le due corteggiatrici, dopo aver chiesto più volte a Davide di scegliere il prima possibile, nella puntata in cui il tronista ha annunciato la scelta, non hanno nascosto la paura e l’emozione. Entrambe hanno spiegato di essere sicure di non essere la scelta e le loro lacrime hanno emozionato Davide che ha ammesso di aver provato emozioni fortissime con entrambe e di non averle mai provate prima. Un percorso bello e importante quello del tronista pugliese che si concluderà domani.



