Scelta di Davide Donadei, è caos a Uomini e donne/ Beatrice, Chiara oppure…

La scelta di Davide getta Uomini e donne nel caos. Il bel tronista continua ad essere protagonista assoluto di quest’ultimo scorcio di edizione soprattutto dopo l’addio di Gianluca che ha deciso di non scegliere e mollare gli ormeggi. L’attenzione di tutti è sui giovani che arrivano ormai ad un passo dalla scelta ma, a quanto pare, proprio il più lanciato, ovvero Davide, alla fine dovrà fare i conti con indecisioni e incertezze. In molti sono convinti che lui abbia già la sua scelta nel cuore ma che in realtà non sia in grado di deludere l’altra corteggiatrice. Ma chi è la favorita? Inutile dire che in molti sono convinti che sia proprio Chiara la possibile scelta e le ultime esterne non avrebbero fatto altro che confermare tutto per via delle sorprese e della voglia del bacio che ha mandato in tilt Beatrice che si è ridotta in lacrime in puntata.

Scelta di Davide Donadei, è caos a Uomini e donne

Ma cosa ne sarà della scelta di Davide Donadei a Uomini e donne? Sembra che il trono classico continuerà ad andare in onda così per questo visto che nemmeno nell’ultima registrazione alla fine il tronista ha detto di voler scegliere. Beatrice e Chiara quindi dovranno aspettare almeno qualche giorno prima di capire come andrà a finire mentre i fan ancora di più visto che la scelta potrebbe andare in onda non prima di fine mese o, addirittura, l’inizio del prossimo. Intanto, il suo percorso riprenderà proprio oggi da dove lo avevamo lasciato prima delle vacanze.



© RIPRODUZIONE RISERVATA