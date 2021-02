Scelta di Davide Donadei, Uomini e Donne/ Chi è? Tra Beatrice e Chiara…

Oggi a Uomini e Donne svelata la La scelta di Davide Donadei

Il momento delle scelte è arrivato. Dopo mesi di corteggiamento a Uomini e Donne, i tronisti si preparano a svelare la propria scelta. Prima di Sophie Codegoni (che ha registrato la sua scelta ieri), tocca a Davide Donadei svelare per chi batte il suo cuore. Due sono le corteggiatrici rimaste in studio per lui: da una parte Beatrice Buonocore, dall’altra Chiara Rabbi.

La puntata avrà inizio con la visione in studio di due filmati che racchiudono i momenti più emozionati e sicuramente importanti del percorso di ognuna delle due corteggiatrici. Dopo le emozionanti immagini, arriva il momento dell’uscita delle due ragazze. Davide farà dunque rientrare subito Beatrice. Con lei ripercorrerà quanto vissuto e, con parole d’affetto, le dirà alla fine che non è lei la scelta. Lei, delusa e in lacrime, lo accusa di averla in qualche modo presa in giro, ma alla fine i due si abbracciano.

La scelta di Davide Donadei è Chiara Rabbi

A Uomini e Donne non sarà un momento facile per Davide Donadei, come riporta il Vicolo delle News. Il tronista, dopo il confronto con Beatrice, si lascerà andare all’emozione e alle lacrime. Poi, ripresosi, fa entrare in studio Chiara. Anche con lei ripercorre i momenti più emozionanti del loro percorso con le parole, ma il culmine del discorso stavolta è diverso perché è proprio Chiara la sua scelta. Chiara sorride, felice, poi lo abbraccia. Il suo è chiaramente un sì. Davide e Chiara ballano vicini sotto una cascata di petali rossi. Un altro bellissimo lieto fine nello studio di Uomini e Donne. Sarà la stessa cosa anche per la prossima scelta?



