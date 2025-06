La scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne commuove Gianni Sperti: “Grazie per averci fatto credere ancora nell’amore”

Canale5 ha deciso di trasmettere in prima serata la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Durante il suo percorso, in cui non sono mancate segnalazioni, insinuazioni ed alti e bassi, il tronista ha concentrato la sua conoscenza su due corteggiatrici: Nadia e Cristina. La scelta di Gianmarco è stata Cristina, i due tra le lacrime di emozione si sono lasciati andare ad un bacio appassionato tra gli applausi di tutti i presenti tra cui gli amici e familiari di lui, Maria De Filippi e gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Agnese De Pasquale di Uomini e Donne: dolore per la morte della sorella Francesca/ "Periodo orrendo, atroce"

E proprio Gianni Sperti nelle scorse ore ha postato tra le sue IS un toccante messaggio per la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, il suo percorso ed il tipo di ragazzo che è. Lo storico opinionista del dating show, infatti, su Instagram ha postato una foto insieme al tronista con un emozionante dedica: “Grazie per averci fatto credere ancora nell’amore. Sei quella rarità che ci dà speranza…Ti voglio bene.” Nel frattempo la storia d’amore tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara procede a gonfie vele ed i due sono già stati avvistati spesso insieme scambiarsi baci e sguardi complici.

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani felici dopo Uomini e Donne/ La frecciatina alle coppie scoppiate

Scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne il tronista e Martina De Ioannon salvano il flop del Trono Classico

La dedica di Gianni Sperti a Gianmarco Steri per la sua scelta a Uomini e Donne ed il suo percorso si inserisce in un’edizione parecchio sfortunata dal punto di vista del Trono Classico. Ad eccezione di Martina De Ioannon che ha scelto Ciro Solimeno preferendolo proprio a Gianmarco, tutti gli altri sono terminati prima del tempo a causa di clamorose segnalazioni. Alessio Pecorelli era stato beccato in giro per locali con altre ragazze, Michele Longobardi aveva creato un profilo fake per chattare con le corteggiatrici e Francesca Sorrentino essendo rimasta un solo corteggiatore, Gianluca Costantino, aveva deciso di frequentarlo fuori. Non c’è stata una vera e proprio scelta e la loro relazione era finita dopo poche settimane. Ecco perché il Trono di Gianmarco Steri e la scelta a Uomini e Donne Cristina Ferrara ha entusiasmato Gianni Sperti.