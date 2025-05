Uomini e Donne, scelta di Gianmarco Steri a rischio per il grave lutto? La decisione del programma

Uomini e Donne sta per giungere a termine, tra un paio di settimane il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi andrà in pausa estiva per poi ritornare in estate. Tuttavia nelle ultime ore un evento drammatico, la morte della zia del tronista, ha scombussolato i piani: la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne è a rischio? Verrà rimandata? Domani e dopodomani, domenica 10 maggio e lunedì 11 maggio 2025 si terranno le ultime registrazioni del programma e molto probabilmente per domani era fissata la scelta ma adesso che succederà?

La scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne verrà rimandata per la morte della zia del tronista Renata? No, stando infatti a quanto riporta l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni la scelta del tronista non è rimandata e nelle registrazioni di domani o di lunedì si scoprirà chi tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara sarà la sua scelta, le due corteggiatrici che gli sono entrate nel cuore. Durante la registrazione, poi, ampio spazio avranno anche le vicende sentimentali di dame e cavalieri sempre al centro studio tra la nascita di nuove coppie e la fine turbolenta di altre.

Ieri è trapelata la triste notizia del grave lutto che ha colpito il tronista di Uomini e Donne, è morta la zia di Gianmarco Steri, Renata. La notizia è stata diffusa dall’amico Enzakkione e poi dai profili social della barberia di Gianmarco. La donna, centenaria, era una figura molto e punto di riferimento per il tronista che ha sempre dichiarato di esserle molto legato. Anche i telespettatori hanno avuto modo di conoscere zia Renata, durante alcune toccanti esterne con Martina De Ioannon il tronista le aveva fatto conoscere la zia e la donna per la sua dolcezza e simpatia era subito entrata nelle grazie dei telespettatori.