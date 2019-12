Scelta di Giulia Quattrociocche è Daniele Schiavon/ Uomini e Donne: oggi in onda

Scelta, quando in onda? Giulia Quattrociocche ha scelto Daniele Schiavon. La puntata tanto attesa del trono classico di Uomini e Donne verrà trasmessa oggi. Dopo la delusione di Alessandro Basciano (di cui approfondiremo con un focus a parte), la tronista deciderà di seguire il suo cuore scegliendo la persona che preferisce. Ecco cosa scrivono in merito le informatissime talpe del VicoloDelleNews: “Giulia si reca al campo di calcio dove Daniele si sta allenando. Vanno a mangiare un panino, si siedono, c’è molta complicità. Si torna in studio e Maria chiede al corteggiatore cosa sente per lei e lui risponde di vederla come la mamma, ma nel senso che hanno una grande complicità come con lei e Giulia ne è compiaciuta perché ne ha capito il senso. Maria chiede a Giulia se vede stabilità sia con l’uno che con l’altro e lei dice che la sente con entrambi ma con Daniele hanno gli stessi principi familiari. Maria chiede alla tronista con chi vuole ballare e lei sceglie Daniele. Per tutta la canzone stanno stretti stretti senza nemmeno parlare”.

Scelta di Giulia Quattrociocche è Daniele Schiavon

Dopo il ballo tra Giulia e Daniele si passa a Veronica Burchielli, fino a quando: “Alessandro d’improvviso la interrompe e chiede a Giulia “Se ti senti di far qualcosa fallo“, lei prende coraggio e dice a Maria che arrivata a questo punto non vuole più prendere in giro nessuno, che ha portato avanti il suo trono nella massima onestà e che vuole interrompere il percorso perché ormai sente un sentimento profondo per Daniele (quindi si tocca il cuore) perciò vuole scegliere lui”, si legge sempre sul Vicolo. Successivamente il corteggiatore si alza e la bacia con i petali che scendono sulle note di “Vivimi” di Laura Pausini. Quale sarà il “destino” di Alessandro Basciano? Salirà sul trono? “Verso Daniele ho sempre sentito un forte senso di appartenenza. Sto con lui e mi riconosco in tutto e per tutto”, ha dichiarato Giulia tra le pagine del Magazine dedicato al programma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA