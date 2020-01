Scelta di Giulio Raselli/ Uomini e donne, Giovanna e Giulia di nuovo in studio?

Il mistero di questo 2020? La scelta di Giulio Raselli, questo è certo. Uomini e donne continua ad andare avanti portando sullo schermo tre nuovi tronisti ma, intanto, dietro le quinte è rimasto ancora il bell’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià. Il tronista è riuscito a portare avanti il suo trono nonostante il suo modo di fare e di essere e da un po’ ormai che al suo cospetto hanno preso posto Giulia e Giovanna. Le due corteggiatrici sono pronte a dare la loro risposta a Giulio nel momento della scelta ma se la bella Giulia sembra già pronta ad un futuro con il suo tronista, Giovanna è ancora sul piede di guerra. Ultimamente ha solo discusso con il Raselli tant’è che non solo ha minacciato di dire no al momento della scelta ma si è anche seduta sul trono per volere di Maria De Filippi, così per provarlo.

GIULIO RASELLI PRONTO PER UNA SCELTA OGGI POMERIGGIO A UOMINI E DONNE?

Come andrà a finire per Giulio Raselli? La verità potrebbe venire a galla proprio oggi pomeriggio con la nuova registrazione di Uomini e donne. La scorsa settimana, durante l’ultima registrazione che vedremo solo la prossima settimana, sembra che Giulio non fosse presente proprio perché pronto per una scelta che, non si capisce ancora bene, potrebbe andare in onda in diretta il prossimo 20 gennaio o, comunque, lontano dagli studi e dagli spoiler delle talpe di Uomini e donne. Le prime anticipazioni arriveranno tra qualche ora quando scopriremo subito se Giulio sarà in studio o meno e se la scelta avverrà in diretta oppure, magari non lo sappiamo ancora, è già avvenuta nei giorni scorsi lontano dalle telecamere del programma del trono classico.

