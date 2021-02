Scelta di Sophie Codegoni, è Matteo o Giorgio?/ A Uomini e donne la messa in onda…

La scelta di Sophie Codegoni è Matteo o Giorgio? I fan continuano a chiederselo da quando hanno saputo che la bella biondina farà la sua scelta tra i suoi due corteggiatori ma adesso tutti aspettano con ansia di capire se sarà proprio oggi la puntata clou a lei dedicata oppure no. Al momento sui social tutto tace e questo lascia pensare che la puntata della scelta potrebbe non essere quella in onda oggi pomeriggio. Coloro che hanno seguito le anticipazioni del programma di Maria de Filippi sanno bene che in realtà Sophie Codegoni ha già fatto la sua scelta ormai la settimana scorsa uno tra Giorgio Di Bonaventura e Matteo Ranieri. Con quest’ultimo, proprio in quest’ultimo periodo, il feeling è diventato sempre maggiore anche se i fan si sono accorti subito che è stato tutto immediato tanto da essere sempre molto vicini anche nelle loro esterne e tutti hanno scommesso su di lui sin da subito.

Scelta di Sophie Codegoni, chi è? Matteo o Giorgio

Dall’altro lato c’è Giorgio, arrivato a Uomini e donne quando la conoscenza con Matteo era già iniziata. Questo comunque non lo ha fermato visto che è riuscito a farsi strada nel cuore della tronista tanto da mettere in crisi il Ranieri che, però, secondo le anticipazioni, alla fine l’ha spuntata. cosa succederà quindi oggi e cosa vedremo? Al momento non sappiamo ancora se i curiosi e i fan di Sophie potranno assistere al loro lieto fine già oggi o ci vorrà domani pomeriggio per farlo. A quel punto scopriremo anche cosa è successo dopo vedendo i loro primi video e le foto che li ritraggono insieme dopo la scelta.



