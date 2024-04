Scelta Enrico e Benedetta: si sono lasciati/ Matrimonio a prima vista 2024, lui sbotta: “Mio padre è morto…

Benedetta e Enrico si sono lasciati, lui sbotta: “Mio padre è morto e con il matrimonio volevo far felice mia madre”

Nell’8a puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2024, si scopre che scelta hanno fatto le quattro coppie in gara. La più coppia più turbolenta è quella composta da Enrico Bonechi e Benedetta Campigli si sono lasciati. I due non si sono mai capiti davvero ed hanno iniziato a litigare già poche ore dopo la cerimonio di matrimonio. Nel corso delle varie puntate sebbene Enrico avesse almeno voluto iniziare la convivenza per provare a conoscersi e ‘lasciarsi con un sorriso’ Benedetta è rimasta salda sui suoi piani.

Si arriva alla scelta finale, dunque, con i due in guerra totale. Benedetta non ha nessun problema ad ammettere davanti agli esperti che Enrico non solo non vuole al suo fianco come uomo ma persino come persona: “Non è una persona che voglio nella mia vita”. Da parte sua Enrico è sbottato facendo una confessione molto toccante e personale: “Mi dispiace di aver messo in mezzo la mia famiglia e mia madre, mi è morto il padre un anno e mezzo fa, mia madre è anziana, questo esperimento io l’ho sempre detto mi assumo tutto le responsabilità dal matrimonio in poi io un agnellino non lo sono mai stato.”

Parlando con gli esperti poi Enrico Bonechi ha rivelato che tra i motivi principali della loro totale mancanza di comprensione è dovuto anche ‘agli uomini altalenanti’ di Benedetta: “Io ho provato a tenere un’apertura ma per esserci bisogna essere in due mentre dall’altra parte c’era un muro di Berlino che si è aperto e rimasto.” E poi ancora ha aggiunto una stoccata: “Lei è arrivata a livelli di supponenza che per principio non ha continuato.”

Da parte sua Benedetta Campigli si è difesa con le unghie: “Io non ho mai trovato tutto quello che lui dice oggi. Sicuramente non ho avuto un atteggiamento esemplare, potevo fare di più ma ho percepito una persona nei miei confronti non molto trasparente e genuina.” lei ha capito i suoi limiti ma non ha nessuna intenzioni di iniziare una convivenza e lo stesso lui e per questo, Enrico e Benedetta si sono lasciati.











