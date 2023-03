Scelta Federico Nicotera a Uomini e Donne, chi è?/ Tra Carola e Alice il tronista ha scelto…

Federico Nicotera ha scelto Carola Carpanelli a Uomini e Donne!

Dopo una lunga attesa, Federico Nicotera ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Alice Barisciani e Carola Carpanelli sono le corteggiatrici che lui ha portato fino alla fine di questo lungo percorso in studio, che si è concluso con la registrazione del 7 marzo e il lieto annuncio. Stando alle anticipazioni che arrivano grazie alla pagina social di Lorenzo Pugnaloni, Uominiedonneclassicoeover, la scelta di Federico è ricaduta su Carola!

La consueta cascata di petali rossi è caduta anche su Carola Carpanelli e Federico Nicotera. La scelta ha infatti avuto un lieto fine, visto che la corteggiatrice ha risposto di ‘sì’, chiudendo in bellezza un percorso non sempre facile. Molte volte i due sono stati infatti protagonisti di liti, pianti, sfuriate e uscite dallo studio, che sono tuttavia servite a entrambi per conoscersi meglio, esplorando anche i lati del carattere più spigolosi di entrambi.

Federico Nicotera, le speranze e i sentimenti prima della scelta a Uomini e Donne

Solo pochi giorni fa, Federico Nicotera annunciava così di essere pronto a fare la sua scelta: “Siamo arrivati finalmente alla fine del percorso. Sono molto contento dei percorsi che ho fatto con entrambe le ragazze. Alti, bassi, litigate, bei momenti. Tutto quanto. Però sono arrivato ad un punto in cui sento l’esigenza di tirare fuori tutto quanto. Sarà una giornata impegnativa. Ho l’ansia già da adesso. Io dico sempre che si vive di ricordi, mai di rimpianti. Mi sono buttato al 101% in questo percorso quindi sono veramente contento. Speriamo bene.” Il lieto fine che tanto sperava ora per Federico è finalmente arrivato.

