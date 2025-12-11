Scelta Flavio Ubirti a Uomini e Donne chi è: Martina Cardamone o Nicole Belloni? Spunta nome e data di quando si registra

Nicole Belloni sarà la scelta di Flavio Ubirti? Indiscrezioni di Lorenzo Pugnaloni

Colpo di scena nelle prossime puntate di Uomini e Donne: il tronista Flavio Ubirti è pronto alla scelta tra Martina Cardamone e Nicole Belloni chi sarà? Secondo alcuni rumor e indiscrezioni riportate da Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo si è sbilanciato su chi potrebbe essere la scelta tra le due. “Da alcune indiscrezioni abbiamo appreso che c’è una favorita che è Nicole, che è la potenziale scelta…” ha annunciato Pugnaloni, aggiungendo però subito dopo che mentre in altri troni la scelta alla fine era sempre sembrata lampante e palese in questo caso non è così scontata.

Sarà Nicole Belloni, la scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne? Lorenzo Pugnaloni non ha certezze: “È chiaro che sappiamo com’è Flavio, razionale, chiuso, anche timido ma per nulla stupido e quindi un cambio di rotta visto il suo percorso non lineare me lo aspetterei” Il tronista infatti con il suo carattere non è mai stato molto estroverso e dunque anche capire i suoi pensieri e prevedere le sue mosse non è facile. Martina Cardamone e Nicole Belloni, inoltre, sono due ragazze molto diverse tra loro ma allo stesso tempo con entrambe è scattato subito feeling e dei romantici baci in esterna dunque tutti gli scenari sono aperti: chi sarà la scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne tra Martina Cardamone e Nicole Belloni?



Quando si registra la scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne? C’è la data certa

Oltre a sapere chi sarà la donna che vorrà accanto per la sua vita, in molti si chiedono quando si registra la scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne tra Martina e Nicole. Anche in questo caso a rispondere è l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni che ha rivelato come le due registrazione nelle quali avverrà l’attesissima scelta si svolgeranno la prossima settima e più precisamente lunedì 15 e martedì 16 dicembre. Il tronista si concederà le ultime esterne con le due corteggiatrici e prenderà la sua decisione. Al momento la favorita è Nicole Belloni ma nulla vita che con un colpo di scena improvviso venga scelta Martina Cardamone.