Scelta Francesca Sorrentino a Uomini e Donne: la decisione tra Gianmarco Meo e Gianluca Costantino

Il trono di Francesca Sorrentino è giunto all’ultimo capitolo. La tronista è arrivata alla fase finale della sua partecipazione al programma di Maria De Filippi con Gianmarco Meo e Gianluca Costantino. La tronista, nei confronti di Gianmarco, ha sempre avuto dubbi di cui ha avuto certezza quando il corteggiatore ha ammesso di far parte di un’agenzia. Francesca annuncia così la decisione di voler lasciare il trono accusando Gianmarco di aver tirato fuori il peggio di sé. La tronista appare irremovibile ma nella puntata in onda oggi, mercoledì 19 febbraio 2025, la tronista decide di sorprendere tutti facendo una scelta piuttosto insolita.

Fortemente delusa dall’atteggiamento di Gianmarco che stava conoscendo da mesi, Francesca decide di lasciare lo studio di Uomini e Donne, decisa a non tornare mentre in studio, Tina Cipollari esorta Gianluca a vivere la tronista avendo dichiarato di essere molto interessato.

Scelta Francesca Sorrentino: la tronista lascia Uomini e Donne con Gianluca Costantino

Niente sedie rosse, niente petali, niente ultima esterna e nessuna presenza in studio di parenti e amici per la scelta di Francesca Sorrentino che conclude l’avventura sul trono di Uomini e Donne in modo insolito. Francesca, infatti, ribadisce di voler lasciare il trono non provando sensazioni forti per nessuno dei due corteggiatori.

Gianluca, così, la segue fuori dallo studio e, dietro le quinte, restano a parlare per un po’. Entrambi, poi, rientrano e annunciano l’intenzione di voler lasciare insieme la trasmissione per provare a viversi fuori dal reality e costruire una storia insieme. Francesca, così, saluta Gianmarco mentre Gianluca si avvicina con la sedia e la convince a lasciare insieme il programma.