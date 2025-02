Scelta Francesca Sorrentino a Uomini e donne: esplode il putiferio sui social

Si avvicina il momento della tanto attesa puntata di Uomini e donne in cui vedremo Francesca Sorrentino fare la sua scelta nel programma di Canale Cinque. Il dating show di Maria De Filippi entra nel vivo e il trono di Francesca Sorrentino si rivela particolarmente interessante, con un episodio carico di emozioni e capovolgimenti di fronte pronto a scuotere i telespettatori nel momento della decisione riguardo all’uomo con il quale uscire dal programma.

Francesca Sorrentino si è trovata nel bel mezzo del format a fare i conti con un colpo di scena non indifferente, visto che è venuta a galla la verità su Giancarlo Meo, accusato di far parte di un’agenzia di moda, un dettaglio che in un primo momento era passato quasi inosservato: “Praticamente lui ha negato, e alla fine ha detto la verità dicendo di farne parte e che non ha potuto disdire il contratto, per via di una penale alta” dalla cifra di circa 10mila euro che non gli avrebbe lasciato la possibilità di salutare l’agenzia.

Scelta Francesca Sorrentino, ecco Gianluca Costantino: la reazione dei social

Alla fine la scelta Francesca Sorrentino è ricaduta su Gianluca Costantino, una decisione che inevitabilmente ha cambiato le carte in tavola nel programma di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi. La tronista, dopo aver scoperto la verità su Gianluca Meo, ha ‘ripiegato’ su Gianluca e la decisone ha fatto alzare più di qualche sopracciglio al pubblico, a rivelare una succosa anticipazione dell’accaduto è stato Lorenzo Pugnaloni:

“Gianluca a quel punto si avvicina con la sedia e le dice che vuole continuare al di fuori la conoscenza. Si sono baciati e si sono scelti, ma senza petali e musica” ha scritto il blogger aggiornando sull’accaduto. In molti sembrano convinti che tra i due non possa nascere una storia duratura dopo Uomini e donne, toccherà a Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino smentire le malelingue da ora in avanti.

