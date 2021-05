Scelta Giacomo Czerny, quando va in onda a Uomini e Donne?/ Una richiesta particolare

Ora che Samantha e Massimiliano hanno fatto la loro scelta a Uomini e Donne, il pubblico si chiede quando toccherà a Giacomo Czerny. Il tronista è rimasto ormai da solo in studio ma la sua scelta non è stata ancora registrata. Nel corso della registrazione tenutasi qualche giorno fa, Giacomo ha in effetti annunciato di avere ancora qualche dubbio sulle due corteggiatrici. Ricordiamo che il ragazzo è rimasto in studio con Carolina e Martina, due ragazze tra loro molto diverse. Proprio per comprendere al meglio i suoi sentimenti, Giacomo ha fatto alla relazione una richiesta ben precisa. Come anticipato dal Vicolodellenews, il tronista ha chiesto di poter trascorrere un’intera giornata con entrambe le ragazze, chiaramente singolarmente. Dopo aver trascorso questi ultimi momenti, sarà in grado di scegliere.

Martina o Carolina, chi sarà la scelta di Giacomo a Uomini e Donne?

Ciò vuol dire che la scelta di Giacomo Czerny a Uomini e Donne verrà registrata tra pochi giorni e andrà in onda probabilmente la prossima settimana. Ricordiamo, inoltre, che Uomini e Donne si avvia alla pausa estiva. Alla fine di maggio andranno in onda le ultime puntate dedicate al dating show, Maria De Filippi tornerà poi con Uomini e Donne a settembre, come di consueto. Sarà proprio la scelta di Giacomo a chiudere questa stagione del trono classico: tra pochi giorni scopriremo chi tra Martina e Carolina ha conquistato il cuore del bel tronista.

