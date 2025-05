Non è piaciuta (quasi) a nessuno la scelta di Gianmarco a Uomini e Donne. Infatti, sin dai primi spoiler di Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi i social si sono scatenati dicendo la loro su quanto rivelato dalle anticipazioni dopo la registrazione. Ma prima di passare a scoprire i commenti che girano sul web, facciamo un piccolo recap. Dopo diversi mesi nel programma di Maria De Filippi su Canale 5, il tronista ha scelto Cristina Ferrara, dalla quale ha ammesso di essersi sempre sentito attratto fisicamente da lei.

Dall’altra parte c’era invece Nadia Di Diodato, aspirante giornalista che invece ha sempre cercato di tenergli testa per tutto il percorso. Nonostante ciò si è impegnata di capirlo a fondo, provando a dare un senso a tutte le sue reazioni tanto da essere entrata in breve tempo nel cuore degli spettatori che hanno imparato a conoscerla a fondo. Molti fra il pubblico l’hanno vista come l’unica sincera lì dentro, oltre a Francesca Polizzi che invece si era autoeliminata capendo da sola che non sarebbe stata la scelta.

Gianmarco a Uomini e Donne, scelta forzata? Cosa ne pensa il pubblico

Dopo la scelta di Gianmarco a Uomini e Donne, i social si sono scatenati e hanno detto la loro su quanto uscito dalle anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di domenica 11 maggio 2025. Tra gli utenti c’è chi è fermamente convinto che a Gianmarco Steri non sia mai piaciuta Cristina Ferrara, e che abbia quindi fatto una scelta giusto per concludere in maniera canonica il programma visti i tempi stretti. Molti hanno anche pensato che se avesse avuto altri mesi davanti avrebbe fatto scendere nuove corteggiatrici, sperando che una di loro sarebbe stata il suo colpo di fulmine: “NADIA O CRISTINA NON CAMBIA . HA FATTO UNA SCELTA PERCHÉ DOVEVA FARLA MA A LUI NON FREGA UN CAVOLO DI NESSUNA”.

Tanti tra il pubblico si sono anche scagliati contro Gianmarco Steri per il fatto di aver tirato troppo per le lunghe il percorso con Nadia Di Diodato e di averla dunque illusa per tutto questo tempo, mentre con Cristina Ferrara pare provasse solo attrazione fisica fino all’ultimo, dichiarando anche durante la scelta di trovarla molto bella.