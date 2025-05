Uomini e Donne è uno dei programmi di maggior successo di Maria De Filippi tanto che non ha mai avuto delle grandi crisi d’ascolto se non quando c’erano le puntate divise per Trono (Classico o Over) e ultimamente i tronisti hanno avuto un successo insperato fino a neanche un anno fa: Martina De Ioannon ha conquistato con la sua sincerità così come Gianmarco Steri, che è stato suo corteggiatore prima di approdare al trono.

La sua scelta è ricaduta su Cristina Ferrara che fin dall’inizio ha colpito il ragazzo romano: basti pensare che nella prima esterna che hanno fatto insieme lei non si è mostrata come una sua fan, tutt’altro, preferendo pungolarlo per tutto il tempo, mostrandosi anche un po’ insofferente. Una strategia che alla fine ha dato i suoi frutti perché lo ha fatto cadere ai suoi piedi nonostante poi sia stato indeciso tra lei, Nadia e Francesca.

Gianmarco Steri è sempre stato attratto da Cristina Ferrara: è sempre uscito dietro le quinte quando lei è fuggito preda della rabbia; l’ha sempre convinta a rimanere e l’ha guardata con degli occhi che per i fan erano inequivocabili. Una storia già scritta, per molti, anche se per un periodo Francesca Polizzi sarebbe potuta essere la favorita. Poi, però, non si può non citare il percorso di Nadia Di Diodato, che ha sorpreso tutti quanti.

La prima esterna tra il tronista e Nadia non è andata nel migliore dei modi: lei gli aveva criticato l’atteggiamento che aveva tenuto con Martina quando era andato a riprenderselo, ma poi tutto è cambiato, arrivando a baciarla diverse volte, nominando il suo come il bacio preferito tra tutte. La ragazza si è innamorata di lui, ma il destino non ha voluto che diventasse la sua fidanzata. Poco male dato che sembra che Maria De Filippi l’abbia presa in simpatia quindi non stupirebbe nessuno qualora nella prossima stagione lei salisse sul trono. È ormai una consuetudine che le non scelte salgano sul trono quindi per lei potrebbe aprirsi una stagione d’amore alla corte di Uomini e Donne.

