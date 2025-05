Scelta Gianmarco Steri a Uomini e Donne, chi è: Nadia Di Diodato o Cristina Ferrara?

Finalmente ci siamo, nelle registrazione di oggi domenica 11 maggio avverrà la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. È tutto pronto per l’ultimo atto del trono del bel 29enne romano che sceglierà la donna della sua vita tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Il percorso di Gianmarco nel dating show di Canale5 è stato pieno di alti e bassi, dopo non essere stato la scelta di Martina De Ioannon, che gli ha preferito Ciro Solimeno, ha accettato la proposta di Maria De Filippi di salire sul trono e per lui si sono presentate più di 10.000 ragazze, una cifra record.

All’inizio del suo percorso Gianmarco ha focalizzato la sua attenzione su alcune corteggiatrici, tra cui Liane Arias, Ambra Estefi e Rachele ma le ha eliminate quasi subito per poi concentrare la sua conoscenza su altre tre corteggiatrici: Nadia, Cristina e Francesca Polizzi. Con quest’ultima è nata una sintonia sin da subito, il corteggiatore ha ammesso di essere rimasto colpito dalla sua spontaneità e naturalezza e poco dopo è scattato il primo bacio. Tuttavia puntata dopo puntata tra i due sono nati problemi di comunicazione, alcuni atteggiamenti della corteggiatrice non sono piaciuti al tronista e viceversa fino a quando Francesca Polizzi si è auto eliminata convinta che Steri non avesse un reale interesse nei suoi confronti. E dunque sono rimasta solo due corteggiatrici Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara: chi è la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne? Saranno le anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione a rivelarcelo.

Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara: chi è la scelta Gianmarco Steri a Uomini e Donne? Gli indizi lasciano pochi spazio a dubbi

Durante il suo percorso dunque Gianmarco Steri ha concentrato la sua attenzione su due corteggiatrici in particolare. La prima Cristina Ferrara lo ha colpito sin da subito, ha rivelato che lei è il suo prototipo estetico di ragazza e di provare attrazione fisica nei suoi confronti, nelle esterne non è mai mancata complicità e sintonia e sono scattati numerosi bacio. Tuttavia la giovane è finita spesso al centro di segnalazioni su presunti flirt tra cui uno con il calciatore Eric Garcìa Martret o il ballerino professionista di Amici Lorenzo Del Moro. E nelle ultime esterne non sono mancate tensioni tra la coppia. Insomma cresce l’attesa per la registrazione di oggi e per le anticipazioni Uomini e Donne riportate come sempre dall’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni.



L’altra corteggiatrice di Gianmarco Steri è Nadia Di Diodato, partita in sordina schiacciata dalle personalità delle altre due rivali c’è voluto del tempo prima che Nadia tirasse fuori il suo carattere e tenesse testa al tronista e quest’ultimo soprattutto nelle ultime settimane si è avvicinato molto a lei confessandole varie volte di tenerci. Nell’ultima registrazione, poi, il romano è rimasto piacevolmente colpito dalla tenera sorpresa di Nadia che si è presentata nel suo negozio in occasione del suo compleanno portandogli anche una torta. Gianmarco è apparso molto emozionato e le ha presentato i suoi colleghi. Tuttavia anche su Nadia non sono mancate delle segnalazione, la più clamorosa riguardava il fatto che suo cugino lavorasse nella barberia di Steri e che addirittura tra i due ci fosse un accordo. Insomma di carne al fuoco ce n’è tanta chi sarà la scelta Gianmarco Steri a Uomini e Donne tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara? Non resta che attendere le registrazione per scoprirlo.