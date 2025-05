Scelta Gianmarco Steri a Uomini e Donne: l’ultima giornata con Nadia e Cristina

Dopo quasi due settimane dalla registrazione, la puntata di Uomini e donne dedicata alla scelta di Gianmarco Steri va finalmente in onda. Per l’occasione, Mediaset ha deciso di concedere al dating show di Maria De Filippi la prima serata di oggi, venerdì 30 maggio 2025 durante la quale sarà ripercorsa l’avventura di Gianmarco sul trono e quanto accaduto con le corteggiatrici Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara tra le quali avverrà la scelta. La puntata di Uomini e donne in onda oggi, ultima della stagione, comincerà con l’ingresso in studio di Gianmarco Steri, elegantissimo nel suo completo. Con lui, in studio, anche tutti i suoi amici.

Prima del momento della scelta, spazio ai filmati con le ultime esterne fatte da Gianmarco con Nadia e Cristina. Il tronista ha trascorso una giornata intera con Nadia che ha scelto di portarlo nel paesino di montagna in cui vive dove hanno pranzato e trascorso dei momenti piacevoli insieme. Cristina, invece, ha portato Gianmarco a Salerno dove gli ha fatto conoscere i genitori.

Gianmarco Steri comunica la scelta a Nadia Di Diodato

Dopo i filmati delle ultime esterne, la puntata di Uomini e Donne della scelta di Gianmarco Steri continuerà subito con la decisione di Gianmarco. Al centro dello studio, super emozionato, Gianmarco incontrerà Nadia per comunicarle di non averla scelta. Gianmarco le spiegherà che il loro è stato un bellissimo casino con tanti scontri. Gianmarco le dirà di vederla come una ragazza con carattere e sensibile che fa fatica a mostrarlo agli altri.

Quando Gianmarco le dirà di non averla scelta, la delusione sul viso di Nadia è palpabile. Nadia spiega che se lo aspettava ma non nasconde di essere arrabbiata con il tronista al punto da far intervenire Tina Cipollari. Prima di lasciare lo studio, Nadia augurerà buona fortuna a Gianmarco con un pizzico di ironia.

Gianmarco Steri e la scelta di Cristina Ferrara

Il momento clou dell’ultima puntata di Uomini e Donne arriverà con l’arrivo in studio di Cristina Ferrara. Gianmarco comincerà il suo discorso spiegando di essere stato colpito inizialmente dalla bellezza di Cristina ma di averla messa anche molto in discussione non fidandosi totalmente di lei. Tuttavia, il troniste le dirà di vederla anche come una ragazza fragile e insicura e quando le dirà di averla scelta, Cristina non nasconderà l’emozione.

La risposta della Ferrara sarà positiva e sulla coppia scenderanno i petali rossi mentre ballerà sulle note di Alessandra Amoroso sotto lo sguardo degli amici e della mamma del tronista.