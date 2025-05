Gianmarco Steri ha finalmente scelto, e la fortunata (o sfortunata secondo i pareri), è stata Cristina Ferrara, corteggiatrice a Uomini e Donne insieme a Nadia Di Diodato. C’è da dire che il suo percorso non è stato dei migliori, soprattutto in seguito alle aspettative che si avevano su di lui data la splendida impressione data con il percorso di Martina De Ioannon. Eppure, la redazione di Uomini e Donne lo ha apprezzato fino all’ultimo scrivendogli addirittura una lettera complimentandosi con lui per il percorso che ha fatto.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha fatto un lungo discorso a Cristina Ferrara seduto sulla sedia rossa, dicendole di essere stato parecchio colpito dalla sua bellezza sin da subito. Durante la scelta ha detto di essere stato combattuto per moltissimo tempo, dato che non è riuscito a capirla sin da subito e spesso ha sospettato che ci fosse un interesse legato alla popolarità. Di seguito, ha deciso di darle una chance per capire cosa si nasconde davvero dentro di lei.

Gianmarco Steri, la lettera a Maria: “Grazie che hai creduto in me“

Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne e inaspettatamente la sua preferenza è andata verso Cristina Ferrara. Il ragazzo era molto in dubbio prima di fare il suo nome, ma ha raccontato di averla messa in discussione molto nell’ultimo periodo, dato che sotto sotto vedeva una persona molto fragile. Per questo, ha ringraziato Cristina per aver mostrato la sua sensibilità. Nonostante Gianmarco Steri avesse creato un bellissimo rapporto anche con Nadia Di Diodato, ha raccontato di essersi accorto di pensare solamente a lei e per questo ha seguito i suoi sentimenti.

Dopo la scelta, in puntata è stato fatto vedere un video da parte della redazione di Uomini e Donne, che gli hanno scritto bellissime parole, come ad esempio che lui è una bella persona e che ha fatto un bellissimo percorso sia come tronista che come corteggiatore all’inizio dell’anno. Lui ha fatto la stessa cosa, scrivendo una lettera a Maria De Filippi, che lo ha aiutato a sbloccarsi e che ha creduto in lui sin dall’inizio.