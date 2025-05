Scelta Gianmarco Steri: chi è tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara?

Ancora pochi giorni e la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne sarà realtà. Il tronista di Uomini e Donne è ormai prossimo alla scelta e, sul web, è già partito il countdown. Nelle registrazioni del 4 e 5 maggio 2025, Gianmarco potrebbe annunciate le ultime esterne e, successivamente, la fatidica scelta che avverrà tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Sono loro le corteggiatrici che sono riuscite a conquistare, più delle altre ragazze, il cuore e le attenzioni del tronista che appare ancora molto indeciso sulla ragazza da scegliere. Da una parte c’è Nadia per la quale prova un’evidente attrazione mentale e poi fisica e, dall’altra, c’è Cristina Ferrara per la quale, sin dalla prima esterna, ha provato una forte attrazione fisica.

Con entrambe, il percorso è stato simile a quello delle montagne russe. Non sono mancati baci, lacrime e forti discussioni che hanno portato entrambe anche a lasciare il programma, decise a non tornare per poi tornare sui propri passi. Difficile, dunque, ad oggi, prevedere chi sarà la scelta.

Gianmarco Steri è stato indubbiamente il corteggiatore più amato della stagione in corso di Uomini e donne. Durante il trono di Martina De Ioannon, la maggior parte del pubblico era dalla sua parte al punto che la scelta di Maria De Filippi di offrirgli subito il trono è stata particolarmente apprezzata. Dopo le prime settimane, però, Gianmarco ha cominciato a ricevere le prime critiche e, nelle ultime settimane, sono davvero tanti gli utenti che sui social non apprezzano il suo atteggiamento.

A non piacere è il modo con cui Gianmarco sta portando avanti il trono. In tanti, infatti, non hanno apprezzato tutti i tentativi fatti per convincere Nadia e Cristina a non lasciare il programma lasciando, invece, andare Francesca Polizzi che, dopo aver scelto di eliminarsi, non è stata più contattata dal tronista.. Gianmarco, dunque, riuscirà a riconquistare la fiducia del pubblico con la scelta?