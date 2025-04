Scelta Gianmarco Steri a Uomini e Donne: quando sarà? Anticipazioni: c’è la data della registrazione

Il trono di Gianmarco Steri sta giungendo al termine tra fake news, spoiler sbagliati e tantissime segnalazioni bomba e clamorose che lo hanno investito insieme alle sue corteggiatrici Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Solo ieri Gemma Palagi, influencer esperta del programma che spesso ne fornisce le anticipazioni, fidandosi di una segnalazione poi rivelatasi falsa, aveva annunciato in pompa magna la scelta del giovane romano. Cresce dunque la curiosità sul suo trono segnato da abbandoni, ritorni ed auto eliminazioni come quella di Francesca Polizzi.

Quando sarà la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne? Adesso a rispondere a questa domanda ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni. Infatti, su Lollo Magazine si legge che la scelta Gianmarco Steri a Uomini e Donne avverrà non nella registrazione di questo pomeriggio ma nelle prossime che, tra l’altro, saranno anche le ultime della stagione. Dunque si avvia al termine il percorso dell’ex corteggiatore di Martina De Ioannon che si prepara a vivere il momento più importante del suo percorso all’interno del programma di Maria De Filippi. Non è certo, tuttavia, quando saranno le prossime registrazioni ma molto presumibilmente domenica 4 a lunedì 5 maggio, salvo cambiamenti.

Scelta Gianmarco Steri a Uomini e Donne chi è tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara? Indiscrezioni tra rumor e fake news

Svelato quando ci sarà la scelta Gianmarco Steri a Uomini e Donne non resta che chiedersi chi sarà la ragazza che vorrà al suo fianco tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. In questi giorni è esplosa una segnalazione bomba su Gianmarco e Nadia, sembrava infatti che un cugino della corteggiatrice, lavorasse nella barberia del tronista. Dopo il caos è intervenuta la stessa redazione, nella persona di Raffaella Mennoia, a smentire il tutto. Restano però i dubbi sul suo trono sulla sua lealtà e sincerità. Nel frattempo non è chiaro se Cristina Ferrara ha abbandonato per sempre il programma o se ritornerà in studio nella registrazione di oggi. In tutte queste incertezze non resta che attendere le anticipazioni Uomini e Donne ufficiali per scoprire se le indiscrezioni ed i rumors di questi giorni sono fondati: è Nadia Di Diodato la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne?