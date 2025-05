Scelta Gianmarco Steri e Cristina a Uomini e Donne in prima serata: stanno ancora insieme?

Le indiscrezioni di Dagospia dei giorni scorsi hanno trovato conferma nelle pagine ufficiali del programma: la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne va in onda nella prima serata di venerdì 30 maggio 2025. Il tronista romano ha portato fino alla fine del suo percorso due corteggiatrici, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato Per l’occasione Mediaset ha deciso di concedere a Maria De Filippi il prestigioso slot della prima serata, andrà in onda dalle 21.25 circa fino alle 23.25 circa. Ed in attesa di vedere l’emozionante momento con tutti i dettagli ed i retroscena e le reazioni della scelta, della non scelta ma anche di familiari e amici di Gianmarco lì presenti.

La scelta di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara andrà in onda a Uomini e Donne venerdì in prima serata, 30 maggio 2025. In molti sul web, però, si chiedono se Gianmarco Steri e Cristina Ferrara stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne o se invece c’è aria di crisi. Ad accendere il rumor anche il fatto che la corteggiatrice è sparita dai social ha pochi giorni dalla messa in allarme i fan, come se in un certo senso fosse il segnale di una rottura tra i due. In attesa di scoprire cos’è successo al profilo di Cristina, tuttavia, i due nei giorni scorsi sono stati beccati insieme in atteggiamenti complici e affiatati segno che la loro storia d’amore procede a gonfie vele.

Anticipazioni Uomini e Donne: tutto sulla scelta di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Il percorso di Gianmarco a Uomini e Donne è stato contraddistinto da alti e bassi ma alla fine il giovane ha deciso concentrare la sua frequentazione tra due corteggiatrici: Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. La prima ha 28 anni, è originaria di Napoli e laureata in desing e lo ha colpito fin dal primo incontro per il suo aspetto fisico mentre dal punto di vista caratteriale hanno faticato non poco a trovare un punto d’incontro. Nadia, invece, di anni ne ha 24 ed all’inizio, soprattutto a causa della sua timidezza, ha faticato non poco a farsi notare ma ha dimostrato in seguito di essere un persona molto profonda e sensibile. Alla fine Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara tra abbracci e commozione sotto i petali rossi, mentre Nadia è rimasta molto delusa.