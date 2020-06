Scelta Giovanna Abate: registrata o in diretta?/ Uomini e donne: Sammy e Davide…

Pubblicità

Dopo una stagione turbolenta a causa dell’emergenza coronavirus che ha stoppato per un periodo le registrazioni, Uomini e Donne si avvia verso il gran finale. Il momento più atteso è la scelta di Giovanna Abate che, dopo un percorso abbastanza complicato, è rimasta con Sammy Hassan e l’alchimista Davide Basolo. Nonostante il feeling con quest’ultimo e le emozioni provate durante la loro conosceza, Giovanna non ha mai nascosto di essere molto presa da Sammy. Con quest’ultimo ci sono state tantissime discussioni, ma la maggior parte dei fans del trono classico è convinta che, alla fine, la scelta di Giovanna ricadrà proprio su Hassan. La curiosità, dunque, aumenta, ma la domanda che tutti si stanno facendo è: la scelta di Giovanna sarà registrata o in diretta?

SCELTA GIOVANNA ABATE A UOMINI E DONNE: TUTTO TACE SULLA DATA

Non c’è ancora una data ufficiale per la scelta di Giovanna Abate. Come fa sapere il Vicolo delle News, oggi, mercoledì 3 giugno, in quel di Cinecittà dovrebbe esserci una nuova registrazione a cui dovrebbe partecipare la stessa tronista. Tuttavia, secondo le talpe del Vicolo, a ridosso del 9 giugno, giorno in cui andrà in onda l’ultima puntata della stagione del dating show di canale 5, potrebbe esserci un’ulteriore registrazione. La scelta di Giovanna, dunque, sarà registrata nei prossimo giorni? Non è escluso, tuttavia, che la redazione decida anche di far scegliere alla Abate in diretta. Nel frattempo, Sammy Hassan e Davide Basolo aspettano. La scelta sarà sicuramente uno dei due corteggiatori e, in tanti, compresa Tina Cipollari, sono convinti che, nonostante la curiosità nei confronti dell’alchimista, Giovanna sceglierà comunque Sammy.



