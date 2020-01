SCELTA GIULIO RASELLI CHI È?/ L’indizio di Maria De Filippi per Giovanna Abate

Maria De Filippi, nella nuova puntata di Uomini e Donne, ha lanciato indizi e segnali sulla scelta di Giulio Raselli. Lo ha fatto chiacchierando proprio con Giovfanna Abate, una delle sue due corteggiatrici. È a lei che ha fatto notare alcuni dettagli: “Se passi tutto il tempo a discutere e litigare – ha esordito la conduttrice – è difficile… È come se tu cercassi un punto di rottura quando le cose ti van bene… di strappare piuttosto che provare… Va benissimo! L’unica cosa è strappa se effettivamente lo pensi; – così ha aggiunto – se tu stabilisci che lo pensi e che non senti più niente allora strappa. Quando lui ti viene a trovare trova un muro”. D’altronde proprio la De Filippi ha compreso che “Tu sembri tutta così ma la verità è che poi sei un po’ sottona. Giulia lo è meno di te”, ha concluso. (Aggiornamento di Anna Montesano)

GIULIO RASELLI SCEGLIE GIOVANNA? LA DE FILIPPI DICE…

Giovanna Abate o Giulia D’Urso: chi sarà la scelta di Giulio Raselli? La domanda continua ad aleggiare tra i telespettatori di Uomini e Donne che attendono da mesi una risposta. D’altronde come loro anche le due corteggiatrici che si chiedono il perché Giulio sia ancora così indeciso. La stessa MarIa De Filippi, nel corso della puntata andata in onda oggi, ha sottolineato come in effetti “Tu e Giulia siete due mondi totalmente opposti, questo è certo!” Intanto anche i sospetti della Abate sul tronista aumentano. Supportata da Daniela del pubblico, e non solo, la corteggiatrice ha dichiarato: “Ho fatto tutto di pancia, non ho mai ascoltato la ragione. Mi bastava questo, dare, senza vedere che stavo ricevendo veramente poco”. E tutto, intanto, rimane ancora in bilico. (Aggiornamento di Anna Montesano)

LA SCELTA DI GIULIO RASELLI TRA SOSPETTI E LITI

Giovanna Abate è convinta di non essere la scelta di Giulio Raselli vedendo nel tronista un qualcosa in più quando è con Giulia D’Urso. “Lui in lei coglie una fragilità che vedo anch’io e le sa gestire. Lui, invece, non riesce a vedere le mie fragilità perché non le vedo e quindi ti saluto in modo tranquillo perché siamo due persone adulte”, ha dichiarato Giovanna nell’ultima puntata in onda. Giovanna ha più volte manifestato l’intenzione di lasciare la trasmissione e di fronte alla possibilità di restare rispondendo no a Giulio, ha aggiunto: “Il no per me sarebbe una sconfitta”, ammette Giovanna che continua a non convincere Tina Cipollari, convinta che a lei il tronista non piaccia davvero. Dopo aver parlato senza telecamere durante un ballo della nuova tronista con un suo corteggiatore, Giulio è riuscito a convincere Giovanna a restare che, però, svela di non essere più entusiasta sicura che la coppia che lascerà il programma sarà quella formata da Giulio e Giulia anche se fuori i due “non durerebbero” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LA SCELTA DI GIULIO RASELLI SLITTA ANCORA

La scelta di Giulio Raselli era attesa per il 9 gennaio, giorno della nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, ma qualcosa è andato storto. Il tronista, infatti, non solo non si è presentato in studio, ma non ha fornito neanche spiegazioni. Maria De Filippi, infatti, si è concentrata su Carlo e Sara e ha presentato il nuovo tronista Daniele Dal Moro. Con l’arrivo di quest’ultimo è evidente che l’avventura di Giulio sul trono sia finita, ma quando ci sarà la scelta? Dopo la pubblicazione delle anticipazioni del Vicolo delle News, il pubblico del trono classico ha cominciato a pensare ad una scelta lontana dallo studio. Difficilmente Giulio sceglierà in una villa come accaduto, per esempio, a Lorenzo Riccardi. L’ipotesi più probabile è che alla scelta di Giulio sia dedicata un’intera registrazione o che sia già avvenuta, magari lontano dallo studio. Raselli, dunque, sarà andato a prendersi la fidanzata con le telecamere al seguito senza dare vita alla scelta canonica?

SCELTA DI GIULIO RASELLI: GIULIA D’URSO ATTIVA SUI SOCIAL, A UOMINI E DONNE

A fornire qualche indizio su quello che potrebbe essere accaduto è Giulia D’Urso. Diversamente dalla collega Giovanna Abate che ha deciso di sparire da Instagram fino a quando non si concluderà il suo percorso a Uomini e Donne, Giulia continua ad aggiornare il proprio profilo. Se negli scorsi giorni ha pubblicato alcune storie in cui mostrava la scelta dell’abito, probabilmente quello che indosserà alla scelta, nelle scorse ore ha pubblicato una foto con cui ha sfoggiato la propria bellezza, ma non solo. La corteggiatrice, infatti, nella didascalia ha scritto: “C’è una strada immaginaria che va dagli occhi al cuore“. Parole che potrebbero avere più interpretazioni, ma che per i fans rappresentano un messaggio a Giulio che non si è mai completamente fidato dei suoi sentimenti. Quest’ultimo, dunque, avrà già scelto Giovanna o il momento fatidico no c’è ancora stato?



