Scelta Giulio Raselli chi è?/ Brutta sorpresa a Uomini e donne…

Solo pochi giorni fa è stata annunciata in studio, nel corso della nuova registrazione del trono Classico, la scelta di Giulio Raselli che avrebbe dovuto svolgersi oggi. Arrivano però le prime anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne e ci svelano che la scelta di Giulio non c’è stata! Il Vicolo delle news svela infatti che, nonostante ci fosse pubblico da tutta l’Italia per seguirla, alla fine non c’è stata. La registrazione si è invece concentrata sugli altri tronisti: Sara, Carlo e l’ultimo arrivato Daniele Dal Moro. Salta dunque anche questa volta a scelta di Giulio che dunque è rimandata alla prossima settimana. Una brutta sorpresa per il pubblico e i fan dello show da ore in attesa delle anticipazioni e del fatidico nome della scelta. (Aggiornamento di Anna Montesano)

GIULIO RASELLI SCEGLIERÀ GIULIA?

Manca poco ormai alla rivelazione che tutti aspettano: chi è la scelta di Giulio Raselli? La registrazione del trono Over di Uomini e Donne è ancora in corso ma ha già svelato chi è il nuovo tronista: si tratta dell’ex gieffino Daniele Dal Moro. Ora l’attesa è dunque solo per il nome che Giulio farà in studio. Le scommesse sono quasi tutte per Giovanna Abate che, nonostante gli innumerevoli litigi col tronista, continua ad essere la favorita e preferita dal pubblico. Eppure non è da escludere che possa esserci un colpo di scena: infatti le possibilità che sia Giulia D’Urso la scelta di Giulio non mancano. Raselli potrebbe dunque sorprendere tutti, anche perché non ha mai negato di essere davvero preso da lei e le ultime puntate potrebbero essergli servite proprio in questo senso. Staremo a vedere! (Aggiornamento di Anna Montesano)

CHI È LA SCELTA DI GIULIO RASELLI?

Il giorno che il pubblico del trono classico di Uomini e Donne aspettava da tempo è finalmente arrivato. Nella nuova registrazione in programma oggi, giovedì 9 gennaio, Giulio Raselli si congederà dalla trasmissione di Maria De Filippi scegliendo la donna della sua vita. L’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, dopo un percorso in cui non sono mancati gli ostacoli, svelerà chi tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso ha conquistato il suo cuore. Dopo essere stato rifiutato dalla Cavaglià, Giulio Raselli è salito sul trono con grandi aspettative. A conquistare le sue attenzioni sono state Giovanne e Giulia, entrambe bellissime, ma molto diverse tra loro. Giovanna è una ragazza forte e determinata mentre Giulia preferisce mostrare soprattutto la parte più dolce del suo carattere. Con entrambe, Raselli ha vissuto momenti importanti, ma chi gli fa battere davvero il cuore? La scelta di Giulio Raselli sarà Giovanna o Giulia?

LA SCELTA DI GIULIO RASELLI: GIOVANNA ABATE FAVORITA, MA GIULIA D’URSO…

La grande favorita per la scelta di Giulio Raselli è Giovanna Abate che ha vissuto un percorso più intenso nel parterre del trono classico. Con Giulio, infatti, non sono mancati i momenti di passione, ma anche quelli romantici così come accese discussioni che hanno creato forti tensioni tra i due. Nei confronti di Giovanna, tuttavia, Giulio non ha mai nascosto di provare un forte interesse. A spaventare il tronista, però, è la famiglia della Abate che non ha nascosto i propri dubbi nei suoi confronti, ma anche l’eventuale no di Giovanna che, nel corso delle ultime puntate, non ha nascosto la propria delusione per il suo atteggiamento lasciando una porta aperta ad un eventuale no. Giulio, dunque, per evitare brutte sorprese, sceglierà di puntare tutto su Giulia D’Urso con cui ha sì discusso per la presenza di alcune segnalazioni sulla corteggiatrice, ma ha sempre trovato il modo per un ricongiungimento sereno. Tra Giovanna e Giulia, dunque, chi diventerà la fidanzata di Giulio Raselli?



