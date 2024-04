Scelta Ida Platano a Uomini e Donne: arriva l’annuncio?/ Mario si sbilancia, Pierpaolo aspetta

Scelta Ida Platano a Uomini e Donne: la tronista tra Pierpaolo e Mario

La scelta di Ida Platano a Uomini e Donne potrebbe essere più vicina del previsto. La tronista ha da tempo eliminato diversi corteggiatori scegliendo di dedicarsi unicamente alla conoscenza di Mario Cusitore e Pierpaolo con i quali, però, non tutto sta andando per il meglio. Tuttavia, se con Pierpaolo ci sono state delle piccole incomprensioni che sono state risolte in poco tempo, con Mario, i problemi continuano ad essere ancora tanti. Ida, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni e averlo eliminato, di fronte all’interesse che Mario le ha dimostrato, ha deciso di concedergli una seconda possibilità.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE, PUNTATA 8 APRILE 2024/ Cristiano e Jasna chiudono

Tuttavia, il ritorno in trasmissione di Mario, non ha cambiato la situazione. La Platano, infatti, ha più volte sottolineato di non fidarsi di lui e di non riuscire a lasciarsi andare al punto che, diversamente da quanto accaduto con Pierpaolo, non è riuscita neanche a dargli un bacio a stampo. Di fronte a tale situazione, Mario ha deciso di esporsi dichiarando di essere innamorato di Ida.

Mario Cusitore, gesti plateali per Ida Platano a Uomini e Donne/ Ma il web non gli crede: tutto finto?

Scelta Ida Platano a Uomini e Donne: annuncio a sorpresa?

Nonostante Mario Cusitore abbia dichiarato di essere innamorato di Ida Platano, la tronista si è limitata a ballare senza sbilanciarsi per non ferire i sentimenti di Pierpaolo di cui si fida e con il quale il feeling cresce sempre di più. Tuttavia, oggi, potrebbe cambiare tutto. Ida, infatti, insieme agli altri protagonisti della trasmissione, oggi, lunedì 8 aprile 2024, torna nuovamente in studio per una nuova registrazione. Cosa accadrà nel trono di Ida?

I fan non si aspettano una scelta immediata da parte della tronista che, tuttavia, dopo la dichiarazione d’amore di Mario, potrebbe sbilanciarsi e avere con lui quel contatto fisico che finora non è ancora arrivato.

Ida Platano, esterna con Mario e Pierpaolo a Uomini e Donne/ "Non sono innamorato, ma sto a buon punto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA