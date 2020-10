Scelta Jessica Antonini oggi a Uomini e Donne?/ Nessun indizio dal web, ma…

La scelta di Jessica Antonini sarà trasmessa nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 2 ottobre, alle 14.45 su canale 5? E’ questa la domanda che si stanno facendo i fans del programma di Maria De Filippi che, con la nuova stagione, ha deciso di non fornire alcuna anticipazione sulle puntate che saranno trasmesse. Se fino allo scorso anno, infatti, WittyTv pubblicava video riassuntivi delle puntate che sarebbero poi andate in onda, con l’inizio della nuova stagione e della nuova formula che prevede la presenza nello stesso appuntamento sia dei protagonisti del trono over che del trono classico, è tutto cambiato. La messa in onda della scelta di Jessica Antonini è attesa da diversi giorni: finora, però, è stato dedicato spazio soprattutto al trono over con la decisione di Alessandro e Stefania di lasciare la trasmissione. Il momento fatidico, dunque, sarà finalmente arrivato?

SCELTA JESSICA ANTONINI: NIENTE PETALI, MA LIETO FINE

Dopo aver trasmesso l’ultima esterna di Jessica Antonini e Davide Lorusso, Uomini e Donne trasmetterà finalmente la scelta di Jessica Antonini? Come fanno sapere le anticipazioni pubblicare dal Vicolo delle News, Jessica ha concluso la sua avventura sul trono lo scorso 18 settembre. Ormai con Davide nel cuore e nella testa, la tronista bruna del dating show di canale 5 ha deciso di non voler più conoscere altri corteggiatori preferendo vivere la conoscenza con Davide senza telecamere. Il corteggiatore che aveva già dichiarato di essere pronto a lasciare il programma con Jessica, dirà sì, ma per la coppia non ci saranno i classici petali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA