Scelta Lavinia a Uomini e Donne, chi è?/ Doppia esterna, il sentiment di Campoli

Uomini e donne, Lavinia Mauro prossima alla scelta: la svolta della tronista

Prosegue il consuetudinario appuntamento di Uomini e donne, le cui nuove registrazioni vedono Lavinia Mauro vicina alla scelta tra Alessio Corvino e Alessio Campoli. Le ultime anticipazioni TV fornite da Lorenzo Pugnaloni attraverso la pagina social Uomini e donne classico e over prevedono, in particolare, degli importanti risvolti che riguardano Lavinia, rispetto al trono classico e relativamente alle nuove registrazioni del programma datate 25 e 26 marzo 2023. E tra questi, viene data per confermata la puntata finale della scelta, prevista in calendario per il trono classico di Lavinia Mauro. La scelta sarebbe calendarizzata per le nuove registrazioni di Uomini e donne, che dovrebbero tenersi tra il 1° e il 2 aprile 2023, secondo l’esperto re degli spoiler.

Guenda Goria, malata di endometriosi: "Dolori atroci e improvvisi"/ "Stavo morendo…"

E oltre il via al countdown per la scelta, in studio, alle ultime registrazioni Lavinia si concede un nuovo ballo con entrambi i due corteggiatori, il moro Campoli e il biondo Corvino. “Pima con Campoli e poi con Corvino”, si apprende dai nuovi spoiler e sul finire della registrazione, in puntata, lei si concede una bachata con l’opinionista Gianni Sperti.

Rosanna Banfi "Non mi sono ancora accorta dell'assenza di mamma"/ "Tumore al seno..."

In studio non si vedono esterne nuove della tronista, tuttavia lei chiede di poter rivedere entrambi i due corteggiatori e di registrare con loro un’ultima esterna, prima della scelta. La presenza di Corvino non é scontata. Il corteggiatore ha chiesto di poter incontrare Lavinia dopo le incomprensioni tra loro e con la tronista i due convengono di registrare una nuova esterna.

Alessio Corvino é la scelta di Lavinia Mauro? Parla Alessio Campoli

Alla nuova esterna, non scatta il bacio nell’uscita ma può dirsi comunque un momento romantico tra Lavinia e Corvino, che avviene in un parco all’aperto. Per l’occasione Alessio fa sapere a Lavinia di non mandare giù che lei non si fidi di lui. La replica della tronista? Lavinia fa notare a lui che abbia rimesso il bracciale del loro legame che aveva tolto. E, anche a fronte della visione dell’esterna, Campoli si dichiara quasi certo di non potersi rivelare la scelta della tronista.

Scelta Lavinia a Uomini e Donne, chi è?/ Doppia esterna, il sentiment di Campoli

Insomma, alla luce del presentimento di Campoli, si direbbe che Corvino possa rivelarsi la scelta della tronista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA