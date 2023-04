SCELTA LAVINIA MAURO A UOMINI E DONNE: CHI È? ALESSIO CORVINO!/ Lui le ha risposto…

Scelta Lavinia Mauro a Uomini e Donne, chi è? Alessio Corvino!

Arrivano le primissime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di oggi 1 aprile 2023 e ci svelano che Lavinia Mauro ha fatto la sua scelta. Stando a quanto rivelato in anteprima da Lorenzo Pugnaloni, attraverso la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, Lavinia ha scelto Alessio Corvino (che il pubblico conosce anche come Alessio il biondo).

Nessun colpo di scena, dunque, per il trono di Lavinia, che si conclude con la scelta che tutti si aspettavano. Ma cosa ha risposto Corvino? Stando alle anticipazioni, il corteggiatore le ha risposto ‘sì’, desideroso di iniziare questa storia d’amore fuori dallo studio di Uomini e Donne. Non resta che attendere i dettagli della scelta, che arriveranno nelle prossime ore. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Scelta Lavinia Mauro a Uomini e donne

Chi è la scelta di Lavinia Mauro? Una domanda a cui oggi ci sarà finalmente una risposta. Come ha svelato Lorenzo Pugnaloni, infatti, nella nuova registrazione di Uomini e Donne in programma nel pomeriggio, ci sarà proprio la scelta di Lavinia. Per la tronista è finalmente arrivato il momento di salutare il pubblico del dating show di canale 5 sperando di lasciare la trasmissione in cui si è sentita in famiglia per sette mesi con la persona che ha conquistato il suo cuore. Ad annunciare la decisione di scegliere era stata, nella scorsa puntata, la stessa Lavinia accomodandosi al centro dello studio davanti ai suoi corteggiatori, Alessio Campoli e Alessio Corvino.

“Sono trascorsi sette mesi e mi andrebbe di passare le ultime esterne con entrambi per stare insieme quest’ultima volta e poi ci sarà il gran giorno. Ho avuto bisogno dei miei tempi ma solo perchè sono stata tanto in crisi e perchè tengo tantissimo a tutti e due. E’ stato difficile anche per me capire dove va il mio cuore”, le parole della tronista. Chi sarà, dunque, la scelta?

Lavinia Mauro sceglie tra Alessio Corvino e Alessio Campoli

Prima della registrazione di Uomini e Donne di oggi, Lavinia Mauro ha chiesto di poter trascorrere gli ultimi momenti in compagnia di Alessio Corvino e Alessio Campoli, i due corteggiatori che, pur essendo molto diversi, sia fisicamente che caratterialmente, hanno conquistato le sue attenzioni al punto da mandarla totalmente in confusione e spingerla a prolungare il trono per scogliere gli ultimi dubbi.

Dopo essere mesi durante i quali, con entrambi, non sono mancati i momenti belli ed emozionanti, ma anche quelli più difficili con liti e discussioni varie, Lavinia ha fatto chiarezza nel proprio cuore ed è pronta a viversi una storia che spera sia l’inizio di una vera e propria favola d’amore. Tra Alessio Corvino e Alessio Campoli, dunque, chi sarà la scelta di Lavinia?











