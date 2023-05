Scelta Luca Daffrè a Uomini e Donne, chi è? Alessandra!/ Scena inedita in studio: il tronista spiazza tutti

Luca Daffrè ha scelto Alessandra a Uomini e Donne

Luca Daffrè ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Nella registrazione che si è tenuta oggi 8 maggio, il tronista ha lasciato il programma insieme ad una delle corteggiatrici conosciute in questa settimana. Si tratta di Alessandra, ragazza con la quale sin da subito Luca ha d’altronde trovato forti affinità.

Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, quella di Luca è stata una scelta inedita, diversa da quelle a cui il pubblico di Uomini e Donne è abituato. Ecco quanto si legge: “Alessandra è stata l’unica a scendere. Si è vista la loro esterna. Camilla e Alice non sono scese, lui andrà da loro in camerino per spiegare che non sono le scelte e che ha preferito uscire dal programma con Alessandra.”

Luca Daffrè, scelta ‘diversa’ per il tronista: ecco perché

Luca Daffrè ha dunque fatto una scelta senza ‘suspanse’, chiedendo che scendesse in studio soltanto la corteggiatrice scelta, Alessandra. Ciò che è accaduto con le altre corteggiatrici rimane inedito e verrà mostrato nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne.

Non mancano, tuttavia, ulteriori dettagli sulla scelta di Luca a Uomini e Donne. Stando a quanto rivelano le anticipazioni, è stata una “Scelta comunque con sedie rosse. Alessandra si è seduta subito e alla fine del discorso c’è stato il bacio e sono scesi i petali. Ha deciso Luca di fare la scelta in maniera diversa.” Quanto accaduto è dunque stata una decisione del tronista, che lascia il programma da fidanzato.

