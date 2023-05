Scelta Luca Daffrè a Uomini e Donne: chi è?/ Tra Alessandra, Camilla e Alice…

Scelta Luca Daffrè a Uomini e Donne: Alessandra, Camilla e Alice in ansia

Il giorno della scelta di Luca Daffrè è arrivato. Il tronista è il protagonista della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 10 maggio, dedicata alla sua scelta e alla fine del suo percorso. Luca, arrivato per ultimo sul trono del dating show di canale 5, è pronto a svelare il nome della ragazza con cui ha deciso di costruire una storia lontano dalla trasmissione. A contendersi il cuore di Luca, nella puntata in onda oggi, sono Alessandra, Alice e Camilla. Con le tre corteggiatrici, il percorso di Luca è stato molto diverso. Tra le tre, colei che è riuscita a creare un rapporto più profondo con Luca è stata sicuramente Alessandra. Con Alice e Camilla, invece, la conoscenza è stata più superficiale.

Alessandra, inoltre, è anche l’unica corteggiatrice a cui il tronista ha dato un bacio. Nonostante anche con le altre corteggiatrici ci siano state occasioni per baciarsi, Luca ha scelto di non farlo e di cedere solo con la ragazza che gli ha fatto realmente battere il cuore. Alla luce di tutto questo, sarà proprio Alessandra la scelta?

Scelta Luca Daffrè a Uomini e Donne: il tronista cambia tutto

Normalmente, la scelta coinvolge sia la corteggiatrice scelta che quella non scelta. Con la scelta di Luca Daffrè, invece, tutto cambia. Il tronista, infatti, per la scelta, parla in studio solo con la corteggiatrice scelta con cui rivive le emozioni vissute nell’ultima esterna. Le altre corteggiatrici, però, non restano all’oscuro di quanto accaduto in studio.

Tocca proprio a Luca, infatti, comunicare la scelta alle corteggiatrici non scelte. Tutto ciò, però, arriva dietro le quinte. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, Luca raggiunge in camerino le corteggiatrici non scelte per comunicare la propria decisione.

