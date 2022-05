Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne, chi è?/ Aurora lo ha già dimenticato…

Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne: Aurora Colombo ha voltato pagina

Chi sarà la scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne? In attesa di scoprire se il tronista lascerà il programma di Maria De Filippi con Lilli o Soraia, chi non sarà sicuramente la scelta di Luca è Aurora Colombo. La corteggiatrice era arrivata per ultima in trasmissione, ma era riuscita immediatamente a conquistare le attenzioni di Luca. Il tronista, dopo una solo esterna, infatti, aveva ammesso di essere molto più attratto da Aurora che da Lilli e Soraia. Tuttavia, nonostante i numerosi baci e l’evidente attrazione fisica, tra Luca e Aurora si è rotto qualcosa.

La Colombo, infatti, nelle scorse puntate, dopo essere stata accusata di essere fredda e poco interessata a Luca, ha spiegato di non sentirsi sullo stesso piano di Lilli e Soraia preferendo, così, lasciare definitivamente la trasmissione. Dopo poche settimane, Aurora ha già dimenticato Luca che, invece, non ha ancora sciolto tutte le riserve del suo cuore?

Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne: nuovo amore per Aurora Colombo?

Dopo aver lasciato Uomini e Donne, Aurora Colombo continua a mantenere un contatto con le persone che l’hanno seguita nel dating show di canale 5, attraverso Instagram. Nelle scorse ore, l’ex corteggiatrice ha risposto alle domande dei fan svelando di aver cominciato a sentire qualcuno. “C’è un giusto tempo per te per avere una nuova storia?” ha chiesto un follower e Aurora ha risposto: “Il mio tempo lo detta il mio cuore”. “Se ti cercasse fuori gli daresti una possibilità?” – ha chiesto un’altra ragazza e Aurora ha risposto – “No, mi piacciono le persone decise“.

Come riporta il portale LaNostraTv, inoltre, Aurora ha replicato anche alle critiche ricevute: “Se non ti ricordi io me ne sono andata dal programma proprio perchè nonostante sia un bravissimo ragazzo a me non è scattato quello che è scattato a lui e se non ci tenevo avrei finto e me ne sarei approfittata della situazione come molti lì dentro fanno”.











