Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne: chi è?/ Aurora senza speranze dopo…

Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne: oggi arriva l’annuncio?

Da mesi sul trono di Uomini e Donne, Luca Salatino è finalmente pronto per scegliere? Nel pomeriggio di oggi, in quel di Cinecittà, ci sarà una nuova registrazione di Uomini e Donne e i fan pensano che possa essere il giorno giusto per la fatidica scelta. Il trono di Luca è ormai agli sgoccioli. Il tronista romano che sta vivendo intensamente tutte le emozioni che le corteggiatrici gli regalano, nel corso della nuova registrazione, potrebbe annunciare finalmente la data della scelta per poter poi vivere le ultime esterne con le ragazze o, di fronte ad una presa di posizione delle corteggiatrici, stanche di dover ancora aspettare, potrebbe procedere ad una scelta a sorpresa.

Ma chi potrebbe essere la scelta di Luca Salatino? Chi, tra Aurora, Lilli e Soraia è davvero riuscita a conquistare il cuore del tronista che cerca una ragazza con cui costruire una storia importante?

Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne: corsa a due tra Lilli e Soraia?

Nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa il 28 aprile, Luca Salatino ha avuto una discussione con Aurora la quale ha poi preferito abbandonare lo studio. Il tronista ha accusato la corteggiatrice di non aver dato abbastanza importanza alla loro esterna preferendo parlare, in studio, del bacio che ha dato a Lilli. Anche Tina Cipollari ha puntato il dito contro Aurora ammettendo di non credere totalmente al suo interesse. Secondo il pubblico, dunque, Aurora non avrebbe grandi possibilità di conquistare il cuore di Luca.

I fan del dating show di canale 5 sono convinti che, a giocarsi le ultime chance, saranno Lilli e Soraia, le due ragazze per le quali, sin dall’inizio del suo percorso sul trono, Luca ha mostrato un fortissimo interesse. Andrà davvero così?

