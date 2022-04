Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne, chi è?/ Dopo le liti, Lilli favorita…

Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne: corsa a tre tra Aurora, Soraia e Lilli

La scelta di Luca Salatino è ormai attesa da settimane. Il tronista di Uomini e Donne, salito sul trono subito dopo la scelta di Roberta Ilaria Giusti che gli ha preferito Samuele Carniani, tuttavia, non ha mai accennato alla possibilità di scegliere e concludere il proprio percorso. Almeno fino ad oggi. La scelta o l’annuncio della data della scelta potrebbe arrivare nel tardo pomeriggio di oggi. Luca, infatti, insieme alla collega di trono Veronica Rimondi, alle dame e ai cavalieri del trono over di Uomini e Donne tornerà in studio per una nuova registrazione di Uomini e Donne.

Luca, che nella registrazione di ieri, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni non è entrato in studio, nella registrazione di oggi, avrà sicuramente molto spazio. Spiazzerà tutti annunciando la scelta?

Lilli favorita su Aurora e Soraia per la scelta di Luca Salatino

Chi sarà, dunque, la scelta tra Aurora, Lilli e Soraia, le tre corteggiatrici che stanno provando a conquistare il cuore di Luca Salatino? Se Aurora non sembra avere molte possibilità dopo la recente discussione che ha avuto con Luca nel corso della quale il tronista ha ammesso di non fidarsi di lei e di non vederla realmente interessata, sembrano avere più chance Soraia e Lilli. Nei confronti della prima, il tronista ha provato un’immediata attrazione fisica mentre con Lilli il rapporto ha attraversato vari alti e bassi con la corteggiatrice che sembrava pronta a non tornare più.

Le rassicurazioni di Luca, però, l’hanno convinta a tornare in trasmissione e riprovare a riconquistare la fiducia del tronista con cui c’è stato un recente bacio. Il pubblico vede Luca molto più interessato a Lilli rispetto alle altre corteggiatrici: sarà lei, dunque, la scelta?

