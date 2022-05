Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne, chi è?/ Dubbi tra Soraia e Lilli, ma…

Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne: il momento è vicino

Il momento più atteso del trono di Luca Salatino si avvicina. Il tronista romano potrebbe scegliere a sorpresa nel corso della nuova registrazione in programma nel pomeriggio di oggi o potrebbe annunciare la data in cui svelerà il nome della ragazza con cui vuole costruire una storia d’amore lontano dalla trasmissione di Maria De Filippi. Dalle anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, pare che tale momento arriverà nel corso delle registrazioni della prossima settimana, ma non è da escludere un colpo di scena, ma chi sarà la scelta del tronista romano?

Dopo l’eliminazione di Aurora Colombo che, da tanti, era stata indicata come la probabile scelta, Luca dovrà scegliere tra Lilli e Soraia con le quali il rapporto ha dovuto affrontare vari alti e bassi. Tra le due, tuttavia, quella con più chance pare sia Lilli.

Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne: Lilli batte Soraia?

Per Soraia, Luca Salatino ha provato un’attrazione fisica immediata come ha confessato lui stesso nello studio di Uomini e Donne dopo la prima esterna. Il rapporto con la corteggiatrice è cresciuto esterna dopo esterna anche se non sono mancati i momenti difficili soprattutto dopo l’arrivo di Aurora che ha portato Soraia a sentirsi messa da parte. Le incomprensioni, però, sono state facilmente risolte tra i due mentre con Lilli si sono perpetrate nel tempo.

Le discussioni tra Lilli e Luca sono state tante e diverse e hanno anche portato la corteggiatrice a non presentarsi più in studio. A convincerla a tornare è stato lo stesso Luca che, però, ha più volte sottolineato alcune mancanze nell’atteggiamento di Lilli che non gli avrebbe mai dimostrato realmente il proprio interesse. Nonostante tutto, il pubblico punta proprio su Lilli come scelta di Luca: andrà davvero così?

