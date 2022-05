Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne, chi è?/ L’attrazione per Soraia…

Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne: Lilli o Soraia?

Manca poco alla fatidica scelta di Luca Salatino che potrebbe annunciarla già oggi nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne. Da tempo, il tronista ha scelto di uscire solo con poche corteggiatrici per conoscere meglio le ragazze che lo hanno colpito sin dalla prima esterna ovvero Lilli e Soraia. L’arrivo di Aurora aveva, poi, messo in dubbio tutte le certezze raggiunte fino a quel momento da Luca. Tuttavia, nella scorsa puntata, dopo una dura discussione nel corso della quale è stata accusata di non essere interessata a Luca, Aurora ha scelto di andare via.

Alla corte del tronista romano sono così rimaste le sole Lilli e Soraia tra le quali ci sarà la fatidica scelta. Chi sarà? Se molti fan del dating show puntano su Lilli nonostante un percorso fatto di alti e bassi, in tanti sono convinti che la scelta sarà Soraia.

Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne: no in arrivo?

Nei confronti di Soraia, Luca Salatino ha provato immediatamente una forte attrazione fisica. Con Lilli, invece, il rapporto è cresciuto esterna dopo esterna anche se c’è stato un momento in cui sembrava che i due non dovessero più ritrovarsi. Sia Lilli che Soraia, seppur non modo diverso, hanno più volte dimostrato di tenere molto a Luca, ma la loro risposta, qualora dovessero essere la scelta, sarà un sì?

Molti fan di Uomini e Donne non escludono che per Luca possa arrivare anche la doccia fredda. Con l’arrivo di Aurora, Luca ha più volte discusso con Lilli e Soraia che hanno spesso ribadito di non aver gradito alcuni atteggiamenti. Nonostante l’interesse, dunque, il dubbio che la risposta delle corteggiatrici sia un no c’è.

