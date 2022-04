Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne, chi è?/ Lilli e Aurora in pole, ma Soraia…

Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne: oggi l’annuncio?

Il percorso di Luca Salatino sul trono di Uomini e Donne è ormai agli sgoccioli. Il tronista sceglierà presto la ragazza con cui cominciare una storia d’amore senza telecamere tra Lilli e Soraia, presente dall’inizio del suo percorso e Aurora che, pur essendo arrivata da alcune settimane, è riuscita a conquistare le sue attenzioni. Quello di Luca è stato un percorso intenso con tutte e tre le corteggiatrici. Con Soraia, l’attrazione è stata subito evidente e, dopo la prima esterna, il tronista ha ammesso di provare una forte attrazione fisica nei suoi confronti così come è accaduto con Aurora.

Con Lilli, invece, il percorso ha avuto diversi alti e bassi. Più silenziosa e riflessiva, Lilli continua a far fatica ad esternare le proprie emozioni. Il suo silenzio di fronte ad alcune esterne ha portato Luca a mettere in dubbio il suo interesse. Finora, Luca non si è ancora sbilanciato sulla data della scelta, ma l’annuncio potrebbe arrivare oggi nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne.

Scelta Luca Salatino: Aurora, Lilli e Soraia si contendono il tronista di Uomini e Donne

Tra Aurora, Lilli e Soraia, chi sarà la scelta di Luca Salatino? Nonostante il percorso con Lilli sia stato più altalenante, il pubblico di Uomini e Donne punta su di lei come probabile scelta del tronista. Secondo il popolo del web le forti reazioni di Luca di fronte a quello che ha considerato disinteresse nascondono un sentimento forte e importante che, a detta di qualcuno, non ci sarebbe nei confronti di Aurora nonostate la forte attrazione fisica.

E Soraia? Anche quest’ultima ha diverse possibilità di essere scelta, ma la corteggiatrice potrebbe sorprendere con un no. Nel corso di un’intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione, non ha nascosto la propria delusione per alcuni atteggiamenti di Luca.”Inizio a temere che non ci sarà un lieto fine […] Se vedessi che Luca comincia a dare attenzioni solo a una persona, a non ballare più con me e a non uscire più con me, andrei via”. Per il momento, però, Soraia non l’ha fatto: resterà fino alla scelta?

